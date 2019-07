Deputată PDM: „Am înțeles că eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine”

Otilia Drăguțanu, aleasă pe lista Partidul Democrat din Moldova (PDM), anunță că politica nu este pentru ea și că „un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil”.

Totodată, deputata le urează colegilor din Legislativ succes.

„După o lungă perioada de reflecție, am înțeles că eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine. Întotdeauna, am știut să-mi găsesc locul și să muncesc acolo unde abilitățile mele au adus utilitate maximă. Sunt de părere că un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil și temperament și cu mai multă experiență în politică. Le sunt foarte recunoscătoare persoanelor care au avut încredere în mine, iar colegilor din Parlament le doresc succes în munca, deloc ușoară”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Contactat de ZdG, Sergiu Sîrbu, secretarul fracțiunii PDM, a spus că nu cunoaștea despre decizia Otiliei Drăguțanu.

Totodată, șefa Serviciului de presă al Parlamentului, Liliana Anghel, a declarat că persoanele responsabile nu mai sunt la muncă și nu ne poate confirma, dacă Drăguțanu și-a depus mandatul de deputat.

Dacă Drăguțanu își va depune mandatul, ea ar urma să fie înlocuită de către ex-ministra Ruxanda Glavan.

Otilia Drăguțanu este femeie de afaceri. În ianuarie 2017 a fost aleasă în funcția de președintă a Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova.

ZdG a scris anterior că, până în 2009, Otilia Drăguțanu avea înregistrată pe numele ei o singură firmă, „Anodilia” SRL, fondată în 2002 împreună cu verişorul său, Anatolie Palade. SRL-ul este deţinătoarea brandurilor Berlizzo Group, care implică Berlizzo Translations (birou de traduceri), Berlizzo Events (organizarea evenimentelor) şi Communications Boutique (consultanţă şi servicii de relaţii publice). Celelalte firme ale Otiliei Drăguţanu, „Caro Travel” (agenţie de turism), „Otidia” (comerţ) şi „Mandot” (patiserie) au fost fondate în anii 2011-2012, când soţul său era în prim-planul evenimentelor publice, fiind guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.

Şi firma „Anodilia” SRL, fondată în 2002, a cunoscut succesul doar în ultimii ani, când a avut acces la câteva contracte substanţiale cu instituţii de stat. În august 2014, firma soţiei ex-guvernatorului a obţinut un contract în valoare de 2,88 milioane de lei pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Festivalului „Ziua Vinului 2014”. În noiembrie 2014, între Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, care a organizat licitaţia şi firma Otiliei Drăguţanu a fost semnat un acord adiţional de micşorare, prin care suma contractului a fost redusă cu 770 mii de lei. În noiembrie 2014, „Anodilia” SRL a câştigat licitaţia organizată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) pentru servicii de elaborare a concepţiei şi realizarea regiei sărbătorii Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare.

Contractul, în valoare de 183 mii de lei, a revenit firmei familiei Drăguţanu în urma unei licitaţii la care a participat un singur agent economic, câştigătorul. În decembrie 2014, „Anodilia” a obţinut un alt contract, în valoare de 260 mii de lei, pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Vernisajului Vinului în Chişinău, licitaţie organizată, la fel, de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, instituţie din subordinea MAIA. Şi în 2015, SRL-ul a continuat să adune bani din contracte cu statul. Astfel, în februarie 2015, „Anodilia” câştigă licitaţia organizată tot de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Salonului de Divin din data de 18 februarie 2015. Pentru aceste servicii, s-au plătit 276 mii de lei.

Pe 27 aprilie 2015, SRL-ul Otiliei Drăguţanu a dat lovitura cu un contract mult mai bănos, în valoare de 3,094 milioane de lei, semnat cu Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi promovarea a Exportului din Moldova, instituţie de stat care activează în coordonare cu Ministerul Economiei pentru „servicii de organizare a evenimentelor”.

Dorin Drăguțanu, soțul acesteia, a deținut funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei în perioada 2009-2016, perioadă în care din sistemul bancar a fost furat aproximativ 1 miliard de USD.