Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de droguri. Suspecții foloseau Telegram și plăți electronice

Trei bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de implicare în traficul ilicit de droguri. Oamenii legii au stabilit că suspecții procurau droguri de diferite tipuri prin intermediul Telegram, pe care le vindeau consumatorilor finali și diferitor intermediari, prin tranzacții realizate prin rețelele de plăți electronice, anunță Poliția într-un comunicat de presă emis joi, 9 octombrie.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții procurau droguri de diferite tipuri prin intermediul aplicației mobile „Telegram”, ulterior vândute consumatorilor finali și diferitor intermediari, prin tranzacții realizate prin rețelele de plăți electronice. Apoi, banii erau transferați pe alte conturi curente înregistrate în băncile comerciale din R. Moldova, pe numele persoanelor interpuse.

La sfârșitul lunii septembrie, în cadrul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au reținut doi tineri de 19 și 21 de ani, iar de la domiciliul acestora din Chișinău au fost ridicate cantități de cannabis, un cântar electronic de înaltă precizie, dar și telefoane mobile care conțin probe pentru anchetă.

În alt caz, polițiștii au reținut un bărbat de 43 de ani, după ce a plasat un obiect necunoscut lângă gardul unui cimitir din Ialoveni. De la fața locului a fost ridicată o mănușă în interiorul căreia se afla o substanță solidă de culoare albă, „presupusă a fi cocaină”.