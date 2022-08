Magistrații Curții de Apel Chișinău au prelungit cu încă 60 de zile controlul judiciar aplicat în cazul lui Stoianoglo, însă au anulat măsurile restrictive, cu două excepții. Detalii

Curtea de Apel Chișinău a admis miercuri recursul procurorilor anticorupție cu privire la prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar aplicat în cazul procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, acceptând însă și recursul apărătorilor lui Stoianoglo.

Mai exact, într-un comentariu pentru ZdG, avocatul Victor Munteanu, unul dintre apărătorii lui Stoianoglo, ne-a comunicat că magistrații de la apel au admis atât recurs acuzatorilor cât și cel al apărătorilor. Astfel a fost prelungit controlul judiciar aplicat în cazul procurorului general suspendat cu încă 60 de zile, însă în același timp a fost admis recursul avocaților cu privire la anularea măsurilor restrictive impuse în cazul lui Stoianoglo, cu excepția a două dintre măsuri – obligația de a informa organul de urmărire penală despre orice schimbare de domiciliu și obligația de a se prezenta în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată.

„Au admis recursurile și la procurori și la apărare. Au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile, dar au anulat toate restricțiile în afară de două restricții prevăzute de art. 191 punctul 2 și 4. Deci este vorba despre obligația de a informa organul de urmărire penală despre orice schimbare de domiciliu și obligația de a se prezenta în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care mi le-au transmis până acum ”, a menționat Victor Munteanu.

Din încheierea CA Chișinău din 23 august: „Admite recursurile procurorului în Procuratura Anticorupție, Victor Furtună și a avocatului Vasile Gafton, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 11 august, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărâre prin care admite parțial demersul procurorului și prelungește termenul măsurii preventive eliberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 de zile”. Termenul liberării provizorii este calculat din 12 august până în 11 octombrie”.

La 13 iulie curent, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au examinat demersul privind prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile, aplicată în privința procurorului general suspendat. Prin urmare, în rezultatul examinării, magistrații au dispus admiterea parțială a demersului și au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 zile, aplicată în privința lui Stoianoglo.

Alexandr Stoianoglo a fost reținut la 5 octombrie 2021. El este cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Șeful suspendat al PG respinge toate acuzațiile și se declară nevinovat.

Publicitate

Publicitate

Pe 23 mai curent, după mai bine de trei ore de dezbateri, CSP a aprobat raportul Comisiei de evaluare și a acordat calificativul „nesatisfăcător” activității procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Evaluarea activității lui Stoianoglo s-a încheiat la sfârșitul lunii aprilie, iar un raport în acest sens a fost aprobat de Comisia de evaluare la începutul lunii mai. Membrii Comisiei de evaluare au oferit punctaje de la 0 la 10 pentru fiecare indicator de performanță atribuit lui Stoianoglo.

Raportul Comisiei, întocmit pe 130 de pagini, a trecut în revistă activitatea procurorului general suspendat. Membrii Comisiei de evaluare menționează în raport faptul că în perioada exercitării funcției de procuror general, Alexandr Stoianoglo ar fi tolerat „activitățile aparent legale ale propriilor angajați, procurori care au fost antrenați în instrumentarea defectuoasă și contrară legii a procedurilor disciplinare, a cauzelor penale desființate ulterior prin hotărâri judecătorești sau clasate din lipsă de fapte”. O altă concluzie a raportului relevă faptul că dosarele de interes public major ar fi fost examinate superficial sau prin redirecționarea sesizărilor către alți actori, care nu au dispus de competențe instituționale pentru inițierea investigațiilor penale.

Tot în raport se mai menționează că în perioada exercitării mandatului, Stoianoglo nu ar fi implementat careva „politici viabile” cu privire la resursele umane.

Punctajul final de evaluare acordat de comisie lui Stoianoglo constituie – 2,19 puncte, care corespunde calificativului „nesatisfăcător”.

Publicitate