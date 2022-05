Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat, califică raportul Comisiei care i-a evaluat performanțele și i-a dat calificativul „nesatisfăcător” drept un „circ”, menționând că „întregul proces de evaluare nu a fost decât o absurditate care s-a derulat într-o perpetuă aranjare a regulilor de joc, schimbare a criteriilor de evaluare, a regulamentelor și a persoanelor potrivite”.

Asta a scris șeful suspendat al Procuraturii Generale într-o postare făcută pe pagina lui de Facebook, după ce Comisia constituită de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), pentru a-i evalua performanțele în cadrul instituției pe care o conduce, și-a încheiat la începutul lunii mai activitatea și a aprobat raportul final în acest sens.

Mesajul postat de Stoianoglo:

„S-a încheiat, în sfârșit, „circul evaluării procurorului general”. Clovnii urcați la rampă și-au jucat spectacolul, iar acum, nerăbdători, își așteaptă aplauzele. Doar că nu prea avem ce aplauda din moment ce toți știu că rezultatul fusese preconceput, iar ”circarii” s-au antepronunțat din start.Puterii i-au luat tocmai șapte luni pentru a scăpa de inacceptabilul Procuror General. Întregul proces, care nu a fost decât o absurditate, s-a derulat într-o perpetuă aranjare a regulilor de joc, schimbare a criteriilor de evaluare, a regulamentelor și a persoanelor potrivite. Nici chiar Recomandările Comisiei de la Veneția nu i-a temperat pe regizorii și realizatorii acestui ”circ”, ignorând brutal opinia experților europeni, care au concluzionat că:

1. În niciun stat de drept nu există o procedură de evaluare a Procurorului General;

2. Procesul de evaluare poartă un caracter vădit politic, deoarece toate modificările operate în legislație și proceduri au fost orientate strict împotriva mea, în calitate de procuror general.

3. Întregul proces de evaluare este controlat direct de Președintele țării – care nu doar inițiază procesul, ci inclusiv participă la crearea comisiei de evaluare, controlând atât activitatea acesteia, cât și pe cea a Consiliului Superior al Procurorilor.

4. Principalul mesaj al Comisiei de la Veneția, transmis ”reformatorilor” de la guvernare care însă au ”călcat în picioare” orice argument, a fost extrem de clar: procedura de evaluare, stabilită de lege, nu poate fi în niciun fel extinsă și asupra actualului Procuror General, întrucât nu existau astfel de condiții la angajare.

5. Criteriile de evaluare ar fi trebuit să fie prevăzute de lege și nu prin diferite piruete de amatorism inițiate la comanda părților interesate (în cazul nostru, criteriile de evaluare au fost stabilite de comisia de evaluare a Procurorului General).

Ne-am convins deja cu toții cum autoritățile noastre respectă recomandările structurilor europene: la nivel dclarativ – suntem cea mai pro-europeană țară, în realitate, însă – întruchiparea feudalismului provincial.

Guvernarea a zis că recomandările Comisiei de la Veneția privind evaluarea Procurorului General vor fi luate în calcul pe viitor, întrucât procesul deja începuse. Minciunile și ipocrizia în plină acțiune. În realitate, evenimentele s-au modelat și derulat strict cum le-a convenit lor.

Pe 4 noiembrie 2021, Ministerul Justiției, prin Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, a fost înștiințat despre vizita în Republica Moldova a reprezentanților Comisiei de la Veneția și necesitatea organizării unei serii de întâlniri. Până la acel moment, Ministerul Justiției fusese deja informat despre opinia negativă din partea forului de experți europeni la modificarea legislației și acțiunile întreprinse împotriva Procurorului General. Prin urmare, deja la 5 noiembrie 2021, Președintele țării, în regim de urgență, inițiază procedura de evaluare a Procurorului General.

De notat că, Președinta statului nu s-a complicat să solicite informații de interes de la Procuratura Generală, ci s-a limitat la materialele din mass-media. În prezentarea Președintelui, am fost acuzat că am luat decizii dubioase, am luptat insuficient împotriva corupției, am dat dovadă de netransparență și management defectuos al procuraturii. Desigur, m-aș putea opri asupra fiecărei acuzații dacă cineva ar fi interesat. Dar interesul guvernării era altul – să scape cu orice preț de actualul Procuror General și să mă prezinte publicului, organizațiilor internaționale, într-o lumină negativă. Membrii comisiei au fost aleși ”pe sprânceană” – trebuia asigurat un proces fără cusur. De exemplu, un expert străin, întâmplător, bineînțeles, s-a dovedit a fi și membru al Comitetului Consultativ Anticorupție, instituit pe lângă Președinta țării în iunie 2021. Nu merită să ne oprim și la ceilalți membri ai comisiei, întrucât nu sunt cunoscuți nici publicului, nici mediului juridic. Apropo, tot din întâmplare, reprezentantul Consiliului Superior al Procurorilor în perioada evaluării mele s-a dovedit a fi un ex-candidat la funcția de procuror, cunoștințele căruia fusese evaluate, la rândul său, cu nota ”7”.

Dar cel mai interesant e că evaluatorii mei nu au condus în viața lor cu vreo persoană și, respectiv, nu au vreo calificare în domeniul managementului. Doar doi dintre membrii staff-ului evaluator au avut o oarecare experiență în cadrul sistemului procuraturii, pe care l-au părăsit încă acum 10 ani. Pe de altă parte, nu văd nimic surprinzător în asta: cum e puterea, așa e și componența comisiei de evaluare.Acum despre evaluarea propriu-zisă: Nu am fost evaluat doar de către niște specialiști ale căror calificări, ca să mă exprim mai delicat, lasă mult de dorit, ci pe parcursul exercițiului, ei înșiși au fost cei care au aranjat regulile de joc, și tot ei au stabilit și criteriile de evaluare.

Raportul comisiei critică soluțiile emise de Procuratură pe unele dosare penale, chiar dacă membrii acesteia nu au avut acces la dosare și, prin urmare, nu puteau da o apreciere obiectivă deciziilor luate. Mai mult, deciziile pe dosare nu au fost luate de mine, ci de procurori concreți, care se bucură de independență procesuală deplină, soluțiile cărora nu au fost anulate nici la 8 luni de la suspendarea mea din funcție. Adică toate aceste decizii sunt legale, chiar dacă cuiva nu-i convine. Așadar, concluziile comisiei de evaluare a activității mele nu s-au bazat pe rezultatele muncii mele, ci pe niște aprecieri pur subiective și părtinitoare, neavând la bază nici un temei factologic sau legal. Atenția primordială a controlorilor a fost concentrată pe implementarea standardelor de management în cadrul Procuraturii, instituite de către Ministerul Finanțelor în anul 2019. Membrii comisiei au constatat că, până la venirea mea, în cadrul instituției nu s-a făcut absolut nimic sub acest aspect. Anume eu am lansat și implementat aceste procese, după toate standardele, dar care, potrivit comisiei, nu au fost duse la bun sfârșit.

Argumentele mele că toate procesele se derulează pe etape, că am activat doar un sfert din mandat, care practic a coincis cu pandemia și jumătate din echipă nu a funcționat din cauza restricțiilor sanitare – nu a interesat staff-ul evaluator.

Cel mai interesant este că Procuratura a fost practic unica instituție a statului care a început să implementeze respectivele standarde, iar dacă e să ne ghidăm de aceste criterii, atunci astăzi trebuiesc demiși șefii tuturor organelor de stat. Comisia a fost atât de „obiectivă” încât a refuzat să intervieveze vreun șef de direcție, chiar dacă, prin reprezentantul meu, am insistat, în mod repetat, asupra acestui lucru, pentru că anume ei au fost responsabili de elaborarea și implementarea politicilor pe fiecare domeniu de competență. Toți șefii de direcții, procurori profesioniști și responsabili, numiți în aceste funcții cu mult până la numirea mea (adică aceștia nu sunt oamenii mei, așa cum ar putea specula cineva, ci oameni ai sistemului) în perioada evaluării mele au fost demiși sau retrogradați. Comisia a refuzat să invite la audieri și alte persoane responsabile de domeniile care au făcut obiectul evaluării. Pe de altă parte, au fost audiați o serie de procurori, care nu au avut absolut nicio tangență cu management-ul Procuraturii, dar care, întâmplător, sunt foști-subalterni de-ai lui Eduard Bulat (actualul adjunct al procurorului general interimar), care, timp de doi ani, a tot contestat prin instanțe legalitatea numirii mele în funcția de Procuror General.

Punctul culminant al „spectacolului teatral” regizat de comisie a fost interogarea persoanelor pe care eu le-ași fi persecutat și demis ilegal din Procuratură. Astfel, evaluatorii , în mod deliberat, acumulau informații negative despre mine, fără a depune un minim efort pentru a se documenta asupra motivelor care au stat la baza deciziilor luate în privința celor care au fost destituiți, urmăriți penal sau disciplinar. Sarcina operațiunii pentru care controlorii fusese delegați în această comisie era alta și trebuia îndeplinită fără abateri și cale de apel: discreditarea Procurorului General și punctum. Nici aici nu s-a trecut fără coincidențe „pur întâmplătoare” regizate de comisie – toate „victimele” acțiunilor pretins abuzive ale Procurorului General Stoianoglo invitate și audiate s-au dovedit a fi oameni din anturajul lui Viorel Morari, care, cu sprijinul puterii, a și organizat toată nelegiuirea împotriva mea.Câteva cuvinte despre notele acordate de examinatorii mei. Apropo, nu am primit astfel de note în viața mea, am fost un elev eminent atât la școală, cât și la universitate. Pentru început, constat că punctajul oferit de reprezentantului meu (ex-procuror cu o experiență de peste 10 ani în sistem), au fost anulate, comisia considerându-le părtinitoare.

Prin urmare, participarea reprezentantului meu în comisie a fost doar o farsă, fiind inclus în calitate de membru – decor, lipsit de orice drept. Fără a exagera, se poate de constat că această comisie de evaluare a fost constituită, în totalitate, din reprezentanți ai actualei puteri. Nu mai puțin curioase sunt aprecierile altor membri ai comisiei, în opinia cărora, nici un domeniu de activitate supus evaluării mele nu a putut depăși ”5” puncte (notă de trecere), iar secretarul comisiei, care îl reprezentă pe Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a dat dovadă de exces de zel, dându-mi, în unele cazuri, nota ZERO, în condițiile unui sistem de evaluare de la ”1” la ”10”.Și acum principalul lucru. Evaluarea activității mele de către actuala guvernare nu are nicio valoare pentru mine și chiar nu-i văd rostul. Tot ce contează pentru mine, ca persoană, ca procuror, este evaluarea și nota pe care mi-o dau colegii din Procuratură, colegii de profesie: avocați, judecători, reprezentanți ai organelor de drept și, nu în ultimul rând – oamenii obișnuiți care pot discerne binele de rău, albul de negru și adevărul de minciună.Niciodată nu m-am ținut de fotoliul de Procuror General. Am fost conștient mereu că toate funcțiile sunt temporare și este esențial să rămânem oameni în orice împrejurări. Mi-am dorit sincer să fiu de folos țării mele și societății. Dar dacă acest lucru nu trebuiește statului, atunci mie nici atât”, se menționează în mesaj.

Nesatisfăcător – acesta este calificativul primit de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo din partea Comisiei care a evaluat performanțe șefului suspendat al PG.

La 26 aprilie curent, Comisia de evaluare formată din patru membri, Artur Regus – președinte, Angela Popil – membru cu atribuții de secretar al Comisiei, Drago Kos – membru al Comisiei și Ion Matușenco – membru al Comisiei, a finalizat raportul, iar la 5 mai curent, documentul a fost aprobat.

Membrii Comisiei au oferit note de la 0 la 10 pentru fiecare indicator de performanță atribuit lui Stoianoglo.

Apărătorii procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, au contestat luni, 16 mai, în instanță raportul Comisiei de evaluare a activității prin care Stoianoglo a obținut calificativul – „nesatisfăcător”. Dosarul în acest sens a fost repartizat spre examinare la Judecătoria Chișinău.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Iurie Mărgineanu, unul dintre avocații lui Stoianoglo, ne-a spus că Regulamentul privind procedura de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat a fost, de asemenea, contestat la Curtea de Apel Chișinău. Detalii aici

