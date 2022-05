Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat luni, 23 mai, raportul Comisiei de evaluare și urmează să propună președintei R. Moldova, Maia Sandu, demiterea lui Alexandr Stoianoglo din funcția de procuror general, după ce acesta a obținut calificativul de evaluare – „nesatisfăcător”.

În ședința precedentă, CSP a respins cererea lui Iurie Mărgineanu, unul dintre avocații lui Stoianoglo, prin care a cerut suspendarea examinării raportului privind evaluarea performanțelor procurorului general suspendat. Atunci, raportul a fost examinat timp de aproximativ opt ore, însă nu a fost luată o decizie, ședința fiind întreruptă până luni.

Potrivit legislației, în cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului „nesatisfăcător”, CSP va propune președintei R. Moldova eliberarea din funcție a procurorului general.

După mai bine de trei ore de dezbateri, CSP a aprobat raportul Comisiei de evaluare și a acordat calificativul „nesatisfăcător” activității procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

„Consiliul Superior al Procurorilor hotărăște: se ia act de raportul Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat de drept, Alexandr Stoianoglo. Se acordă calificativul „nesatisfăcător” activității desfășurate de domnul Alexandr Stoianoglo în perioada exercitării mandatul de procuror general. Se propune președintelui R. Moldova eliberarea domnului Stoianoglo din funcția de procuror general”, a declarat Angela Motuzoc, președinta CSP.

Popil: „Pe noi nu ne-a interesat persoana Alexandr Stoianoglo”

Angela Popil, membră cu atribuții de secretară a Comisiei de evaluare, a declarat că nu a fost evaluată persoana Alexandr Stoianoglo, ci „performanțele procurorului general în calitate de manager al unei instituții publice”.

Comisia de evaluare nu consideră raportul a fi „tendențios”, spune Popil, menționând că documentul nu a fost elaborat cu intenția de a-l denigra pe procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Angela Popil

„(…) Scopul raportului a fost aprecierea activității procurorului general suspendat de drept, Alexandr Stoianoglo, și stabilirea gradului de corespundere a activității acestuia. Pe noi ne-a interesat perioada mandatului domnului procuror. Vreau să fac o precizare, s-a creat impresia că a fost evaluată persoana Alexandr Stoianoglo, nu, este o percepție foarte greșită. Au fost evaluate performanțele procurorului general în calitate de manager al unei instituții publice. Pe noi nu ne-a interesat persoana Alexandr Stoianoglo, pe noi ne-a interesat managerul instituției publice și în ce măsură acest manager a implementat politicile de manager în cadrul instituției și nu doar la nivel de Procuratură Generală (…)”, a spus Angela Popil.

Stoianoglo: „Viitorul procuraturii depinde de decizia dvs.”

În timpul audierii, procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a declarat că raportul a fost întocmit în baza unei metodologii „absolut greșită”, accentuând că viitorul procuraturii depinde de hotărârea CSP.

Totodată, Stoianoglo a spus că membrii Comisiei de evaluare au pus pe seama sa toate „neajunsurile din sistemul procuraturii”, care își au originea din trecut.

Alexandr Stoianoglo

„(…) Comisia de evaluare a întocmit raportul în baza unor politici. Din cauza metodologiei de evaluare absolut greșită, Comisia de evaluare a pus pe seama procurorului general toate neajunsurile din sistemul procuraturii, care își iau originea dinaintea mandatului actualului procuror general, și, de fapt, sunt produsul omisiunilor din perioada precedentă care nu vor fi înlăturate în termen limitat (…). Am fost învinuit că am avut un comportament diferit față de alte persoane. Este un fals, în fiecare briefing mereu am spus că persoanele nu se consideră vinovate atâta timp cât nu există o decizie definitivă (…). Niciodată nu m-am implicat într-un dosar unde a fost implicat Platon (…). Niciun membru al Comisiei nu a avut un aport la întocmirea raportului, în afară de doamna Popil (…). Poziția sau viitorul procuraturii depinde de decizia dvs.”, a declarat Stoianoglo.

Detalii din raportul Comisiei de evaluare

Evaluarea activității lui Stoianoglo s-a încheiat la sfârșitul lunii aprilie, iar un raport în acest sens a fost aprobat de Comisia de evaluare la începutul lunii mai. Membrii Comisiei de evaluare au oferit punctaje de la 0 la 10 pentru fiecare indicator de performanță atribuit lui Stoianoglo.

Raportul Comisiei, întocmit pe 130 de pagini, a trecut în revistă activitatea procurorului general suspendat. Membrii Comisiei de evaluare menționează în raport faptul că în perioada exercitării funcției de procuror general, Alexandr Stoianoglo ar fi tolerat „activitățile aparent legale ale propriilor angajați, procurori care au fost antrenați în instrumentarea defectuoasă și contrară legii a procedurilor disciplinare, a cauzelor penale desființate ulterior prin hotărâri judecătorești sau clasate din lipsă de fapte”. O altă concluzie a raportului relevă faptul că dosarele de interes public major ar fi fost examinate superficial sau prin redirecționarea sesizărilor către alți actori, care nu au dispus de competențe instituționale pentru inițierea investigațiilor penale.

Tot în raport se mai menționează că în perioada exercitării mandatului, Stoianoglo nu ar fi implementat careva „politici viabile” cu privire la resursele umane.

Punctajul final de evaluare acordat de comisie lui Stoianoglo constituie – 2,19 puncte, care corespunde calificativului „nesatisfăcător”.

Procedura prin care procurorul general poate fi demis

În septembrie 2021, Parlamentul a aprobat Legea Procuraturii, care prevede introducerea unor mecanisme de evaluare a activității procurorului general, cu posibilitatea eliberării din funcție a acestuia, la propunerea CSP. Conform legislației, în cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului „nesatisfăcător”, CSP va propune președintei R. Moldova eliberarea din funcție a procurorului general.

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, în privința căruia este aplicată măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, este cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.

