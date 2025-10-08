UE vrea să renunțe complet la gazul și petrolul rusesc până în 2028

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri, 8 octombrie, să avanseze cu planul blocului comunitar de a renunța la importurile de petrol și gaz rusesc până în 2028, scrie Reuters, citând diplomați europeni. Decizia marchează primul obstacol politic depășit înainte ca guvernele să voteze asupra proiectului, la sfârșitul lunii octombrie.

Planul legislativ, aflat în negocieri, prevede eliminarea treptată a petrolului și gazului rusesc până în ianuarie 2028, cu scopul de a priva Kremlinul de veniturile prin care își finanțează războiul împotriva Ucrainei.

Ambasadorii Uniunii Europene au convenit miercuri, într-o ședință cu ușile închise, să transmită miniștrilor proiectul de lege privind renunțarea treptată la importurile de petrol și gaz rusesc până în 2028. Documentul urmează să fie supus votului pe 20 octombrie, au declarat pentru Reuters trei diplomați europeni.

Sursele afirmă că aproape toate statele membre susțin inițiativa, ceea ce face probabilă adoptarea ei, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei, care rămân dependente de energia rusească și mențin relații apropiate cu Moscova.

Până la vot, continuă negocierile pe detalii tehnice. Un punct sensibil este stabilirea unui mecanism prin care importurile de gaz natural lichefiat (LNG) să fie autorizate înainte de livrare și verificate de vameși la sosirea în porturile UE, pentru a se evita introducerea gazului provenit din Rusia.

Franța și Italia și-au exprimat sprijinul pentru planul Uniunii Europene de a renunța treptat la petrolul și gazul rusesc, însă solicită ca livrările să fie fie autorizate în prealabil, fie verificate de autorități la intrarea în porturile UE, pentru a garanta aplicarea interdicției, au declarat diplomați europeni. Reprezentanța Italiei la UE și Ministerul Energiei din Franța nu au comentat deocamdată aceste informații.

Potrivit proiectului de lege, importurile de gaz rusesc prin noi contracte ar urma să înceteze din ianuarie 2026. Contractele pe termen scurt ar fi eliminate până în iunie 2026, iar cele pe termen lung – până în ianuarie 2028. Legea ar obliga Ungaria și Slovacia, singurele state care mai importă petrol rusesc, să adopte planuri naționale pentru a opri aceste importuri până în 2028.

În prezent, gazul rusesc reprezintă aproximativ 12% din importurile totale de gaz ale UE, în scădere de la 45% înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Printre țările care mai cumpără gaz din Rusia se numără Ungaria, Franța și Belgia.

Pentru ca planul să fie adoptat, este nevoie de o „majoritate calificată” – sprijinul a cel puțin 55% dintre statele membre, reprezentând 65% din populația UE. Ulterior, guvernele UE și Parlamentul European vor negocia textul final al legii.

Separat, Uniunea Europeană discută și un nou pachet de sancțiuni asupra gazului natural lichefiat (LNG) rusesc cu un an.