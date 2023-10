UE suspendă pachetul de sprijin financiar pentru palestinieni, după atacurile asupra Israelului

Uniunea Europeană suspendă pachetul de sprijin financiar pentru palestinieni, în urma atacului fără precedent lansat de gruparea Hamas împotriva Israelului. Anunțul a fost făcut luni, 9 octombrie, de comisarul european pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Olivér Várhelyi.

