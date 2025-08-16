Jurnalistul Andrei Kolesnikov a publicat un editorial de o duritate rar întâlnită, criticând entuziasmul presei și al politicienilor din Rusia după întâlnirea din Alaska. El afirmă că „orice rezultat care nu oprește moartea oamenilor este o fundătură” și susține că discuțiile dintre Trump și Putin nu au vizat detensionarea situației internaționale, ci, dimpotrivă, au accentuat-o. În viziunea sa, liderul de la Kremlin a reușit să proiecteze imaginea unui „Trump responsabil de pace” și a unui „Putin responsabil cu războiul”, scrie HotNews.

Jurnalistul Andrei Kolesnikov, corespondentul Kommersant la Kremlin, a mers în Alaska cu delegația oficială de presă, în avioanele sosite de la Moscova. În corespondența sa, tonul său a fost ironic, atingând apogeul după întâlnirea fără rezultate concrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Ulterior, Kolesnikov a publicat un editorial în Novaya Gazeta, ziarul din exil al laureatului Premiului Nobel pentru Pace din 2021, Dmitri Muratov. „Întâlnirea din Alaska este unul dintre cele mai misterioase și, trebuie să recunoaștem, lipsite de sens evenimente din diplomația mondială”, a scris el. Între timp s-a aflat, de la Donald Trump, că Vladimir Putin e cel care a refuzat un armistițiu, și vrea un tratat de pace și apoi oprirea conflictului.

„Negocieri în sens invers”

„Stânjeneala acestei acțiuni, plină de limbaj corporal și gesturi, a constat nu numai în stânjeneala evidentă în fața liderilor mondiali și a cetățenilor țărilor care se așteptau, dacă nu la pace, atunci la formarea unor abordări și premise pentru aceasta.”

Ziaristul spune că, de fapt, întâlnirea a fost construită pe „jocul de scenă” al celor doi președinți, nu pe soluțiile experților, și de aceea, până acum, nu avem un rezultat.

„Problema constă în logica și forma întâlnirii de la Anchorage: nu mai întâi munca experților și pregătirea atentă a documentelor – cel puțin sub forma unui comunicat comun – și abia apoi strângeri de mână furioase și declarații solemne, ci dimpotrivă. A fost mai întâi prietenie simbolică și strângeri de mână, și apoi… nimic.”

„Acestea sunt «negocieri în sens invers», fără nicio garanție privind apariția și viitorul vreunui document comun și al vreunei decizii semnificative.”

Putin și premiul Stalin

„O bulă gigantică de așteptări s-a spart. Publicul nu se aștepta la nimic mai puțin decât pace. Pacea nu a venit. Nici măcar cea așa-zisă nedreaptă”, scrie ziaristul.

„Trump nu va primi Premiul Nobel pentru Pace, dar Putin își poate acorda singur Premiul Stalin!”

Ziaristul susține că nu s-a schimbat nimic în relațiile dintre cele două țări: „Dacă Trump pleacă, totul se poate schimba și ele vor deveni ostile. Dar chiar și sub Trump, relațiile presupuse a se îmbunătăți s-ar putea să nu se concretizeze în decizii și «acorduri» specifice.”

Relațiile Putin–Trump exacerbează tensiunile internaționale

„Cu siguranță nu este vorba despre atenuarea tensiunilor internaționale, așa cum a fost în cazul «acordului» Brejnev–Nixon. Totul este exact invers: relațiile Putin–Trump continuă și exacerbează tensiunile internaționale.”

Ce se va întâmpla la următoarele fotografii cu crime arătate de Melania președintelui Trump?

„Dar lui Putin îi pasă?”, se întreabă articolul. „Putin nu ia în considerare costul conflictului, atât uman, cât și financiar, și este gata să îl continue în formatul anterior al așa-numitei operațiuni speciale până la epuizare.”

„Din punctul său de vedere, în urma întâlnirii din Alaska, el a câștigat principalul lucru: a menținut relațiile cu Trump, evitând chiar și sancțiuni suplimentare, și a obținut indulgență pentru continuarea operațiunilor militare.”

„Putin a câștigat cel puțin până la următoarea izbucnire emoțională și fluctuație mentală a lui Trump. Și ce se va întâmpla dacă Melania îi va arăta din nou soțului ei niște fotografii înfricoșătoare și președintele american va deveni din nou «foarte supărat» și își va schimba atitudinea față de Putin?”

Putin a făcut în așa fel încât oamenii îl văd pe Trump responsabil pentru pace, iar pe Putin responsabil cu războiul

„Populația în ansamblu poate fi dezamăgită de încă un eșec al propriilor așteptări etern exagerate de pace, dar va considera acest lucru ca fiind ceva normal. Dezamăgită în primul rând de Trump – la urma urmei, el trebuia să aducă pacea. Putin este responsabil pentru operațiunea specială, iar președintele american este responsabil pentru pace.”

„Cu toate acestea, există o compensație pentru opinia publică din Rusia, să spunem așa: acum suntem într-un fel prieteni cu America, și asta este bine.”

„Care este rezultatul? În loc să se pregătească calea către pace, s-a întins un covor roșu care duce într-un punct mort. Pentru că orice nu duce la încetarea morții oamenilor este un punct mort.”

„Și ambele părți din Alaska au făcut totul pentru a se asigura că lucrurile rămân neschimbate, că modelul familiar de confruntare care a continuat în faza activă timp de trei ani și jumătate și în faza semi-activă din 2014 rămâne neschimbat. Parafrazând astronautul Neil Armstrong: micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității.”