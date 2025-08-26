Rusia și SUA ar fi discutat acorduri energetice în cadrul negocierilor de pace

Reprezentanții Rusiei și ai Statelor Unite au discutat, în marja negocierilor pentru pace în Ucraina, mai multe acorduri în domeniul energetic, care ar determina Moscova să accepte un armistițiu, relatează Reuters, citând cinci surse, scrie Meduza.

Printre acordurile posibile s-au aflat revenirea companiei americane ExxonMobil în proiectul petrolier și gazier „Sakhalin-1”, precum și perspectiva ca Rusia să achiziționeze echipamente americane pentru proiecte de gaze naturale lichefiate, cum este „Arctic LNG 2”.

Potrivit surselor Reuters, discuțiile au avut loc în timpul vizitei recente a trimisului special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, la Moscova, și a întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin de la începutul lunii august, precum și, pe scurt, în cadrul summitului din Alaska. Întrebarea privind acordurile energetice a fost discutată separat și la Casa Albă, cu Trump, au precizat două surse Reuters.

„Casa Albă a dorit foarte mult ca, după summitul din Alaska, să fie anunțată o investiție majoră, pentru a ajunge în titlurile principale. Astfel, Trump simte că a realizat ceva”, a declarat una dintre surse.

ExxonMobil a refuzat să comenteze, iar autoritățile din Rusia și SUA nu au făcut declarații privind discuțiile despre acordurile energetice.

În martie 2022, ExxonMobil, care deținea 30% din proiectul „Sakhalin-1” și era operatorul acestuia, a anunțat retragerea din Rusia. În ziua întâlnirii cu Donald Trump de la Alaska, pe 15 august, Reuters a menționat că a fost publicat un decret prin care Vladimir Putin a modificat regulile de participare a companiilor străine în proiectul „Sakhalin-1”, oferindu-le posibilitatea de a-și recupera participațiile, însă în condiții noi.

Anterior, Reuters relatase că SUA au considerat, ca stimul pentru Moscova, permisiunea de a utiliza navele nucleare rusești pentru dezvoltarea zăcămintelor de gaze de pe teritoriul Alaskăi.

SUA au impus sancțiuni proiectului „Arctic LNG 2” în noiembrie 2023. La sfârșitul lunii decembrie, „Novatek”, cel mai mare producător rus de GNL, care deține 60% din proiect, a notificat clienții cu privire la forță majoră pentru livrările viitoare de gaze lichefiate. Din 2024, „Novatek”, conform Reuters, a început să colaboreze cu lobby-iști în Washington pentru a restabili relațiile și a ridica sancțiunile.