România și-a aflat posibila grupă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul calificării la turneul final

Naționala României ar evolua în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care va obține calificarea la turneul final, conform tragerii la sorți care a stabilit configurația grupelor pentru această ediție a Cupei Mondiale.

Tragerea la sorți a avut loc într-un cadru oficial organizat de FIFA și a stabilit cele 12 grupe ale competiției. România nu este încă sigură de prezența la turneul final, urmând să lupte pentru calificare în meciurile europene, unde va juca cu Turcia, și în caz de câștig, cu Slovacia sau Kosovo.

Dacă va reuși să treacă de cele două meciuri din luna martie, naționala României va fi în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.

Sursa: ABC news

Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduit de trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, și se va desfășura pe parcursul a peste o lună. Echipele vor fi împărțite în 12 grupe a câte 4, iar în fazele eliminatorii se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul trei.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi primul turneu din istorie cu 48 de echipe.