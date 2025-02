Prezența militară a Franței în România va fi consolidată în perioada următoare, afirmă președintele interimar al României

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat, miercuri seară, 19 februarie, la Paris că președintele Emmanuel Macron a confirmat că prezența militară a Franței în România va fi consolidată în perioada următoare. Bolojan a mai precizat că, la reuniunea informală cu mai mulți lideri ai țărilor europene, s-a convenit că UE va pregăti un ajutor financiar și de armament pentru Ucraina. Concluzia reuniunii a fost că este nevoie de o pace justă și echitabilă, care nu se poate face fără participarea Ucrainei și UE la negocieri, scrie G4Media.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

„Suntem la finalul unei perioade, sper să continue și în anii următori, în care România a avut o situație bună, în care am fost o țară în siguranță, nu doar noi, ci întreg continentul și în care ne-am dezvoltat. Aceste două condiții de bază: siguranța și dezvoltarea au fost în principal efectul apartenenței noastre la NATO și UE.

Această vizită de azi și întâlnirea au loc în contextul în care suntem în vremuri dificile și trebuie să facem tot ce ține de noi pentru ca lucrurile bune să continue. Am avut o primă întâlnire bilaterală cu președintele Macron, care a fost o întâlnire foarte bună și îi mulțumesc. Ne-am asigurat încă o dată că, așa cum Franța a fost alături de România în momentele importante din istoria noastră, și azi rămâne alături de noi. Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franța și menținerea prezenței militare în România, la solicitarea noastră. (…) Am confirmat că această prezență va fi consolidată în perioada următoare”.

Întrebat de jurnaliști dacă România a primit vreo solicitare din partea SUA să trimită eventual trupe de menținere a păcii în Ucraina, Bolojan a răspuns: „În această perioadă, având în vedere diferitele scenarii la care se poate ajunge, se discută și acest subiect, iar România își va forma un punct de vedere în perioada următoare, în funcție de situație”, notează Biziday.