LIVE TEXT Ucraina predă prizonieri de război ruși Lituaniei pentru urmărire penală pentru crime de război. Război în Ucraina, ziua 1346

UPDATE 16:00 Ucraina a predat Lituaniei un prizonier de război rus pentru urmărire penală pentru crime de război, a declarat procurorul general Ruslan Kravchenko pe 31 octombrie, scrie presa ucraineană.

Aceasta este prima dată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei când Ucraina a predat un prizonier rus unei țări străine pentru urmărire penală, stabilind ceea ce Kravchenko a numit un „precedent istoric și important pentru întregul sistem judiciar internațional”.

Tribunalul Districtual din Vilnius, la cererea parchetului lituanian din 30 octombrie, l-a plasat în arest preventiv pe suspectul soldat rus pentru trei luni.

Suspectul era un marinar superior din poliția militară rusă, capturat de forțele ucrainene în apropierea satului Robotyne, în regiunea Zaporijjea, din sud-estul Ucrainei.

Bărbatul este suspectat de implicare în torturarea civililor din Melitopol.

Una dintre victimele sale a fost un cetățean lituanian care se afla în oraș, aflat sub ocupație rusă din martie 2022, în interes privat și nu avea nicio legătură cu operațiunile militare.

Ancheta a arătat că suspectul a fost implicat în detenția ilegală, tortura și tratamentul inuman al civililor și prizonierilor de război. Tortura a avut loc pe teritoriul unui aerodrom local.

Împreună cu alți soldați ruși, a bătut prizonierii, i-a torturat cu șocuri electrice, i-a ținut în seifuri metalice, i-a strangulat și i-a presat psihologic, a declarat Poliția Națională.

Soldatul rus a fost acuzat în Lituania de crime de război, tortură, privare ilegală de libertate și încălcarea Convențiilor de la Geneva.

„Pentru ceea ce a făcut, ar putea ajunge la închisoare pe viață”, a scris Kravchenko pe Telegram.

UPDATE 14:45 În Herson, trupele ruse au bombardat din nou unul dintre cartierele orașului. Conform informațiilor preliminare, două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite, .

Au fost avariate mai multe pavilioane comerciale, iar la fața locului a izbucnit un incendiu.

În condițiile unei amenințări constante de noi atacuri inamice, salvatorii au stins incendiul și au înlăturat consecințele loviturilor.

UPDATE 13:00 Infrastructura energetică din regiunea Odesa a fost avariată în noaptea de 31 octombrie, în urma unui atac cu drone rusești, relatează șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper.

„În noaptea de 31 octombrie, Rusia a efectuat un alt atac cu drone asupra instalațiilor de infrastructură energetică din regiune”, se arată în mesaj.

Kiper a menționat că, în ciuda activității active a Forțelor de Apărare Aeriană, una dintre instalațiile industriale a fost lovită. A izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid de către salvatori.

Potrivit șefului regiunii, nu au existat victime în urma atacului.

În noaptea de 31 octombrie, armata rusă a atacat infrastructura feroviară din regiunile Sumî și Harkiv.

UPDATE 11:30 Instalații energetice din regiunile rusești Oriol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate în noaptea de 31 octombrie, potrivit oficialilor ruși și canalelor Telegram, scrie The Kyiv Independent.

Atacurile ar fi vizat centrala termică Oryol (TEP), cea mai mare sursă de generare a energiei electrice și termice din regiune; substația electrică Vladimir, un centru energetic esențial pentru Rusia; și rafinăria de petrol Novo-Yaroslavsky, cea mai mare rafinărie din nordul Rusiei.

Locuitorii orașului Oriol au raportat explozii în timpul nopții, a relatat canalul de știri al opoziției ruse Astra. Imaginile de supraveghere au surprins atacul asupra centralei, arătând o explozie puternică.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klicikov, a susținut că centrala termică Oriol a fost lovită de resturi provenite de la drone interceptate, „cauzând daune echipamentelor de alimentare cu energie”. El a mai spus că nu au fost raportate incendii sau victime și că serviciile de urgență sunt la fața locului.

Reparațiile sunt în curs de desfășurare, iar curentul electric a fost „aproape complet restabilit”, a susținut Klychkov.

Înainte de atac, Klychkov avertizase asupra unei amenințări cu rachete în regiune. Locuitorii locali au raportat că atacul nu a sunat ca dronele, potrivit Astra.

Imaginile analizate de Astra au arătat două atacuri asupra uzinei Oryol, care au dus la pene de curent în oraș.

Centrala electrică Oryol are o capacitate electrică de cel puțin 330 de megawați (MW) și este deținută de RIR Energo, una dintre cele mai mari companii de producție teritoriale din Rusia și o divizie a companiei energetice de stat Rosatom.

Mai multe explozii au fost raportate și în orașele rusești Vladimir și Iaroslavl, potrivit canalelor de știri rusești Telegram. Locuitorii locali au susținut că în ambele zone funcționau sisteme de apărare aeriană.

Conform analizei open-source realizate de Astra, atacurile din Vladimir au vizat o substație electrică, una dintre principalele instalații energetice ale regiunii. Substația „Vladimir” are o capacitate de aproximativ 4.010 MVA și servește drept nod central pentru sistemul energetic al regiunii.

Imaginile făcute de locuitorii locali arată flăcări ridicându-se din substație.

Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeev, a confirmat un atac asupra unei instalații din apropierea orașului Vladimir, deși nu a menționat în mod specific substația.

UPDATE 10:55 În Donețk, salvatorii au lichidat consecințele bombardamentelor rusești, dar sunt morți și răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma unui atac cu trei drone asupra sectorului privat din Kramatorsk, un bărbat a murit, iar trei femei au fost rănite. A izbucnit un incendiu la o anexă gospodărească, iar 11 case particulare au fost avariate.

În orașul Bilozerske, trupele ruse au lovit de asemenea sectorul privat cu drone: au luat foc mai multe garaje.

Salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 09:40 La Dnipro, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi civile.

Sub lovituri s-au aflat și comunitățile Șahtarska și Pokrovska din raionul Sineļnîkivskîi, unde au fost deteriorate obiective de infrastructură și a ars o casă particulară.

În regiunea Nikopol, au fost bombardate centrul raional, precum și comunitățile Marhaneț, Pokrovska și Cervonohryhorivska. În urma atacului, a luat foc o locuință privată.

UPDATE 09:30 În noaptea de 31 octombrie (începând cu ora 19:00, pe 30 octombrie), armata rusă a atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din regiunea Rostov și cu 145 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri, lansate din direcțiile Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Chauda și Hvardiiske (Crimeea ocupată temporar) — aproximativ 90 dintre ele fiind Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat o rachetă balistică și 107 drone, în regiunile de nord, sud și est ale țării.

Au fost confirmate lovituri ale 36 de drone de atac în 20 de locații.

UPDATE 08:25 În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii.

În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au salvat 12 locuitori ai blocului. Au luat foc două clădiri agricole, iar unda de șoc a avariat o clădire cu un etaj cu cinci apartamente. „Cele mai mari distrugeri și focare de incendiu de amploare au avut loc la o infrastructură. Incendiile au fost stinse”, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucraine.