LIVE TEXT Trump spune că este pregătit să viziteze Ucraina pentru a contribui la încheierea unui acord de pace: „Nu am nicio problemă să fac acest lucru”. Război în Ucraina, ziua 1404

UPDATE 08:29 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea de a vizita Ucraina pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului. Liderul american a făcut această declarație duminică, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, relatează Ukrinform.

Răspunzând la o întrebare legată de intenția sa de a călători în Ucraina după încheierea unui acord, Trump a spus: „Nu am nicio problemă să fac acest lucru…”

În același timp, el a adăugat: „Nu anticipez acest lucru. Aș dori să finalizăm acordul și să nu fie neapărat nevoie să merg”.

Potrivit lui Trump, el și-ar dori să se adreseze Radei Supreme a Ucrainei. „M-am oferit să merg și să vorbesc în fața parlamentului lor, dacă acest lucru ar ajuta. Nu știu… cred că probabil ar ajuta”, a declarat președintele SUA, la care Zelenski a răspuns: „Sunteți binevenit!”

„Nu sunt sigur că ar fi cu adevărat necesar (să vizitez Ucraina – n.r.), dar dacă ar ajuta la salvarea a 25 000 de vieți pe lună sau orice ar fi, aș fi cu siguranță dispus să fac acest lucru”, a subliniat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a mai afirmat că s-au înregistrat „progrese substanțiale” în negocierile privind încheierea războiului, în urma întâlnirii sale cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a avut loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida.

UPDATE 08:20 Întâlnirea liderilor din SUA și Ucraina de duminică seară, 28 decembrie, s-a încheiat fără un acord agreat de pace, dar cu declarații optimiste despre „progrese semnificative”. Cei doi lideri nu au făcut anunțuri tranșante, dar din declarațiile lor au reieșit cel puțin trei mari probleme nerezolvate. Donald Trump a anunțat după întâlnirea de la reședința sa din Mar a Lago (Florida) cu Volodimir Zelenski că cele două delegații au făcut „progrese mari pentru încheierea acestui război” și a adăugat că „mai sunt una – două probleme spinoase”, printre care și chestiunea cedării de teritorii către Rusia, notează G4Media.

Zelenski a confirmat că problema cedării întregului Donbas, așa cum cere Rusia, nu a fost rezolvată și că e nevoie fie de aprobarea Parlamentului, fie de un referendum. „E mai bine să încheiați un acord acum”, i-a spus Trump lui Zelenski în timpul conferinței de presă.

Cei doi au anunțat că vor urma noi negocieri conduse de un grup de lucru din care vor face parte oficiali din ambele țări.

După o întâlnire de două ore cu ușile închise cu președintele Volodimir Zelenski, la clubul privat al președintelui, Trump a ieșit declarând că un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi încheiat „în câteva săptămâni”. „Dacă lucrurile merg foarte bine, poate câteva săptămâni”, le-a spus Trump reporterilor care au întrebat în cât timp va fi agreat un acord. „Iar dacă merg prost, mai mult. În câteva săptămâni, vom ști într-un fel sau altul, cred”, a adăugat el.

Zelenski a adoptat un ton similar, numind întâlnirea „excelentă” și subliniind că discuțiile au oferit „rezultate semnificative”. Echipele ucrainene și americane, a spus el, au finalizat aproape integral un cadru de pace în 20 de puncte, care este „agreat în proporție de 90%”.