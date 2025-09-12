LIVE TEXT Trei persoane au decedat, iar alte cinci au fost rănite, în urma atacurilor rusești asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1297

UPDATE 17:00 Un bărbat a murit în urma atacului rus cu drone asupra orașului Sumî din noaptea de 12 septembrie, au anunțat salvatorii. În plus, în urma atacului cu rachete lansat de Rusia asupra regiunii dimineața, două persoane au murit și alte cinci au fost rănite.

În urma atacului, în oraș a luat foc o clădire nerezidențialp, precum și mai multe mașini civile. În timpul operațiunilor, angajații Serviciului Național de Situații de Urgență al Ucrainei au descoperit și au dezgropat cadavrul bărbatului decedat.

„Preliminar, în urma atacului cu rachete lansat de Rusia asupra regiunii Sumî în această dimineață, două persoane au murit și alte cinci au fost rănite. A izbucnit un incendiu de proporții, iar sectorul rezidențial a suferit distrugeri semnificative. În timpul operațiunilor de stingere a incendiului, inamicul a atacat în mod repetat și în mod deliberat echipele de salvare. În ciuda pericolului constant, toate focare de incendiu au fost lichidate”, a transmis Serviciul de Situații de Urgență.

UPDATE 16:18 Kremlinul a declarat vineri, 12 septembrie, că există o „pauză” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, nefiind stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții, și a acuzat țările europene că împiedică un proces față de care Moscova rămâne deschisă, relatează Reuters, citat de Agerpres.

„Canalele de comunicare există și funcționează. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin intermediul acestor canale. Însă, deocamdată, putem să ne referim mai degrabă la o pauză”, le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Negocierile de pace de la Istanbul de la începutul acestui an nu au reușit să conducă la niciun progres real, cu excepția unui acord privind schimburile de prizonieri de război între Moscova și Kiev.

„Partea rusă rămâne pregătită să urmeze calea dialogului pașnic. Însă este adevărat faptul că europenii împiedică acest lucru”, a mai spus Peskov.

Președintele american Donald Trump, care și-a asumat rolul de mediator între Moscova și Kiev, dorește să pună capăt rapid atacului rusesc lansat în 2022 în Ucraina. Însă pozițiile celor două părți par în prezent ireconciliabile.

Rusia cere demilitarizarea Ucrainei, precum și cedarea regiunilor ucrainene pe care Moscova susține că le-a anexat, deși nu le controlează pe deplin pe toate. Ucraina consideră aceste condiții inacceptabile și cere garanții de securitate de la aliații săi, deoarece este convinsă că Rusia ar ataca-o din nou chiar și în cazul unui acord de pace.

UPDATE 10:33 În noaptea de 12 septembrie (de la ora 22:00 pe 11 septembrie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 40 de drone, peste 20 dintre ele fiind de tip Shahed.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 33 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 6 drone de atac în 3 locații.

UPDATE 10:25 Prințul Harry a făcut o vizită surpriză la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, declarând că dorește să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniți în războiul de trei ani împotriva Rusiei, relatează The Guardian.

În timpul călătoriei în capitala Ucrainei, el și o echipă din cadrul Fundației Invictus Games vor prezenta noi inițiative de sprijinire a reabilitării răniților, cu scopul final de a oferi ajutor în toate regiunile țării.

La începutul acestui an, se estima că războiul din Ucraina a lăsat deja 130 000 de persoane cu dizabilități permanente, iar guvernul a pus acum reabilitarea prin sport în centrul politicii sale de ajutorare a veteranilor.

Într-un interviu acordat ziarului Guardian într-un tren de noapte spre capitala ucraineană, ducele de Sussex a declarat: „Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta procesul de recuperare”.

El a adăugat: „Putem continua să umanizăm persoanele implicate în acest război și ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menținem acest lucru în prim-planul atenției oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înțeleagă situația, deoarece este ușor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”.

UPDATE 08:30 Mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, au fost ținta unui atac nocturn de amploare cu drone, au raportat oficialii ruși și mass-media pe 12 septembrie.

Apărarea aeriană rusă ar fi interceptat 221 de drone în toată țara în timpul nopții, a afirmat Ministerul Apărării rus în dimineața de după atac.

Atacul ar fi provocat incendii pe o navă din portul Primorsk și la o instalație Lukoil din Smolensk. Locuitorii din regiunea Leningrad au declarat că atacul a fost unul dintre cele mai masive din regiune de la începutul războiului pe scară largă, notează presa ucraineană.

Aproximativ 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko.

Dronele au vizat și capitala Rusiei. Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropierea Moscovei, a declarat primarul Serghei Sobianin.