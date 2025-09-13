LIVE TEXT Peste 180 de lupte pe front. Rusia a mai pierdut 950 de militari. Războiul din Ucraina, ziua 1298

UPDATE 9:35 Pierderile totale de luptă ale forțelor ruse în Ucraina, din 24 februarie 2022 până la 13 septembrie 2025, au ajuns la aproximativ 1 093 730 de militari, dintre care 950 au fost uciși sau răniți în ultimele 24 de ore.

UPDATE 9:30 De-a lungul liniei frontului au fost înregistrate în total 183 de confruntări între Forțele de Apărare ale Ucrainei și trupele ruse în ultimele 24 de ore. Informația a fost anunțată de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, sâmbătă, 13 septembrie.

Forțele ruse au lansat trei atacuri cu rachete și 81 de lovituri aeriene asupra unităților ucrainene și a unor localități, utilizând șase rachete și bombe ghidate.

De asemenea, trupele ruse au efectuat 5 206 atacuri de artilerie, inclusiv 59 cu sisteme de rachete cu lansare multiplă și au folosit 6 070 de drone kamikaze.