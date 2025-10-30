LIVE TEXT Operațiunile de salvare, încheiate în Zaporijjea: în urma atacului rus asupra orașului, două persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite, dintre care 6 copii. Război în Ucraina, ziua 1345

UPDATE 17:25 Cel puțin 3 persoane au murit și una a fost rănită în urma atacului de astăzi asupra orașului Slaviansk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

„Rușii au bombardat orașul cu două rachete „Smerch”, lovind o zonă rezidențială. Au fost avariate 10 clădiri înalte, o cafenea, o poștă, o infrastructură și 3 mașini”, a scris Filașkin.

UPDATE 17:20 Numărul persoanelor rănite în orașul Zaporijjea a crescut la 23, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

Astfel, în urma atacului rus asupra orașului, 2 persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite, dintre care 6 copii.

Operațiunile de salvare la clădirea de 5 etaje au fost finalizate.

UPDATE 12:50 În urma atacului rus din timpul nopții asupra regiunii Vinnîțea, un copil de 7 ani a murit în spital din cauza rănilor suferite. Alte 4 persoane au fost rănite, au anunțat salvatorii.

Au fost avariate clădiri rezidențiale, mijloace de transport și obiective de infrastructură critică.

UPDATE 12:35 Două persoane au decedat în urma atacurilor asupra orașului Zaporijjea, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Corpurile acestora au fost scoase de sub dărâmăturile căminului studențesc lovit.

Inițial, salvatorii au dezgropat cadavrul unui bărbat în vârstă de sub dărâmăturile clădirii rezidențiale distruse din Zaporijjea. Numărul victimelor a crescut la 17 persoane, dintre care 6 copii.

Conform liderului de la Kiev, în Ladîjîn, regiunea Vinnița, un băiat de șapte ani a fost grav rănit. „Au fost, de asemenea, multe lovituri perfide asupra sectorului energetic și asupra vieții obișnuite din regiuni: Vinnița, Kiev, Mikolaiv, Cerkasî, Poltava, Dnipropetrovsk, Cernigău, Sumî, Ivano-Frankivsk, Lviv. Toate serviciile necesare sunt implicate, trebuie să se depună eforturi pentru a restabili cât mai repede posibil alimentarea cu energie electrică și apă în toate locurile în care aceasta lipsește în prezent”, a scris Zelenski.

„Rusia continuă războiul terorist împotriva vieții, și este important ca fiecare astfel de atac laș asupra civililor să se întoarcă împotriva Rusiei cu consecințe concrete – sancțiuni și presiuni reale. Sperăm că America, Europa și țările din G7 nu vor ignora dorința Moscovei de a distruge totul. Sunt necesare noi măsuri de presiune: asupra industriei petroliere și gaziere rusești și asupra finanțelor, sancțiuni secundare asupra celor care sponsorizează acest război. Mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru pace”, a mai menționat președintele.

UPDATE 12:30 În noaptea de 30 octombrie (începând cu ora 19:00, 29 octombrie), Federația Rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor critice de infrastructură ale Ucrainei, folosind drone de luptă, rachete aeriene, terestre și maritime. În total, trupele Forțelor Aeriene ucrainene au detectat și au urmărit 705 mijloace de atac aerian – 52 de rachete (9 dintre ele – „balistice”) și 653 de drone de diferite tipuri (aproximativ 400 dintre ele – „Shahed”):

653 drone de atac

4 rachete aerobalistice X-47M2 „Kinzhal” (din regiunea Nijni Novgorod – Federația Rusă);

5 rachete balistice Iskander-M/KN-23 (din regiunea Rostov – Federația Rusă);

8 rachete cu aripi „Kalibr”;

2 rachete de croazieră Iskander-K (din Kursk, regiunea Voroneț);

30 rachete de croazieră X-101 (din regiunea Saratov);

2 rachete aeriene ghidate X-59/69 (din zona Mării Negre);

1 rachetă aeriană ghidată X-31P (din zona Mării Negre).

Conform datelor preliminare, până la ora 11:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 623 de ținte aeriene:

592 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera (drone de alte tipuri);

7 rachete de croazieră „Kaliber”;

1 rachetă de croazieră Iskander-K;

21 rachete de croazieră X-101;

2 rachete aeriene ghidate X-59/69.

Au fost înregistrate lovituri directe ale 16 rachete și 63 drone de atac în 20 de locații și căderi ale rachetelor doborâte (fragmente) în 19 locații din diferite regiuni ale Ucrainei.

UPDATE 08:47 Noaptea, în orașul Borîspil din regiunea Kiev, în urma unui atac cu drone, a izbucnit un incendiu într-o casă privată cu două etaje. O femeie a fost transportată la spital cu multiple leziuni.

Două mașini au luat foc în urma căderii resturilor de drone.

UPDATE 08:20 „Deja 13 răniți – locuitorii din Zaporijjea, afectați de atacul inamic, continuă să solicite ajutorul medicilor. Oamenii au reacții acute la stres, răni deschise, contuzii, lovituri și fracturi”, a comunicat guvernatorul Ivan Fedorov.

UPDATE 08:18 Armata rusă a atacat cu rachete și drone timp de câteva ore, în noaptea de joi, 30 octombrie, orașul Zaporijjea și raionul Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. 11 persoane au fost rănite în urma unui atac combinat asupra orașului. Printre răniți se află șase copii – trei fete și trei băieți. Copiii au vârste cuprinse între 3 și 6 ani.

„Au fost lovite câteva etaje ale unui cămin studențesc. Au avut loc mai multe incendii în zone rezidențiale. Au fost afectate și obiective de infrastructură (…). Ocupanții au lansat asupra Zaporijjea cel puțin 20 de drone și 8 rachete (…) Se presupune că sub dărâmături se află o persoană. Operațiunea de salvare continuă”, a anunțat Fedorov.

Cinci clădiri cu mai multe etaje și câteva case private au fost avariate în urma atacului asupra orașului Zaporijjea.