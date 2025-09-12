LIVE TEXT Mai multe drone ar fi vizat Moscova și instalațiile petroliere rusești, într-un atac ucrainean de amploare. Război în Ucraina, ziua 1297

UPDATE 08:30 Mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, au fost ținta unui atac nocturn de amploare cu drone, au raportat oficialii ruși și mass-media pe 12 septembrie.

Apărarea aeriană rusă ar fi interceptat 221 de drone în toată țara în timpul nopții, a afirmat Ministerul Apărării rus în dimineața de după atac.

Atacul ar fi provocat incendii pe o navă din portul Primorsk și la o instalație Lukoil din Smolensk. Locuitorii din regiunea Leningrad au declarat că atacul a fost unul dintre cele mai masive din regiune de la începutul războiului pe scară largă, notează presa ucraineană.

Aproximativ 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko.

Dronele au vizat și capitala Rusiei. Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropierea Moscovei, a declarat primarul Serghei Sobianin.