LIVE TEXT Infrastructura energetică și civilă din Odesa, atacată de ruși. Război în Ucraina, ziua 1326

Armata rusă a atacat în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025 infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa, rănind o persoană. Informația a fost comunicată pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper.

„Noaptea trecută, inamicul a atacat infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa. Echipamente energetice, două clădiri rezidențiale și un complex hotelier au fost avariate”, a scris Kiper.

UPDATE: 09:23. Pierderile totale ale armatei Rusiei de la începutul invaziei rusești în Ucraina, din februarie 2022, până la 11 octombrie 2022, ar depăși 1,1 milioane de militari. Despre aceasta a comunicat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-o postare pe Facebook.

Potrivit comunicatului, armata ucraineană a distrus 11 247 tancuri rusești, 23 345 vehicule blindate de luptă, 33 568 sisteme de artilerie, 1 518 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1 225 sisteme de apărare aeriană, 427 aeronave, 346 elicoptere, 68 766 vehicule aeriene tactice fără pilot, 3 859 rachete de croazieră, 28 nave/bărci, 63 847 vehicule și cisterne 1 submarin și 3 973 unități de echipament special aparținând Forțelor Armate Ruse.