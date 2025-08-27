„Casa Albă dorea cu adevărat să facă un anunț important după summitul din Alaska”. Oficialii americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice, în paralel cu ultimele negocieri de pace privind Ucraina (Reuters)

Oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună, care au avut ca scop instaurarea păcii în Ucraina, potrivit unor surse Reuters.

Aceste acorduri au fost propuse pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au afirmat sursele Reuters.

Rusia a fost izolată față de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și de încheierea unor acorduri importante din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Oficialii au discutat posibilitatea ca compania Exxon Mobil să reintre în proiectul petrolier și gazier Sakhalin-1 din Rusia, au declarat trei dintre surse.

Exxon, cel mai mare producător de petrol din SUA, a purtat numeroase discuții cu compania petrolieră rusă controlată de stat Rosneft cu privire la reintrarea în proiect după ce a primit aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din SUA sub administrațiile fostului președinte Joe Biden și ale președintelui Donald Trump, a declarat o sursă separată familiarizată cu această chestiune.

Oficialii guvernamentali au discutat, de asemenea, perspectiva achiziționării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de LNG, cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat patru surse.

O altă idee ar fi fost ca SUA să achiziționeze nave spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară de la Rusia, a raportat Reuters pe 15 august.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său special pentru investiții, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. De asemenea, acordurile au fost discutate și în cadrul Casei Albe cu Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost discutate pe scurt și la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă un anunț important după summitul din Alaska, anunțând un acord de investiții important”, a declarat una dintre surse. „Astfel simte Trump că a realizat ceva”.

Trump și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea organizării unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului, a declarat un oficial al Casei Albe în răspuns la întrebările privind acordurile. Nu este în interesul național al SUA să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a spus oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze. Și Exxon Mobil a refuzat să comenteze. Rosneft și Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Trump a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor înregistra progrese și că va aplica tarife severe Indiei, un important cumpărător de petrol rusesc. Aceste măsuri ar face dificilă menținerea de către Rusia a aceluiași nivel al exporturilor de petrol.

Exxon s-a retras din Rusia în 2022, după invazia Ucrainei, înregistrând o pierdere de 4,6 miliarde de dolari. Cota sa de 30% din proiectul Sakhalin-1 din extremul est al Rusiei a fost confiscată de Kremlin în acel an.

Statele Unite au impus mai multe valuri de sancțiuni asupra proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei, începând din 2022, și au blocat accesul navelor de clasă glaciară necesare pentru a opera în acea regiune în cea mai mare parte a anului.

Proiectul este deținut în majoritate de Novatek, care a început să colaboreze cu lobbyiști din Washington anul trecut pentru a încerca să reconstruiască relațiile și să ridice sancțiunile.