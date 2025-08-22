Vor crește tarifele la gaz și energie după parlamentare? Declarațiile ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.

„Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa regională, prețurile sunt destul de bune și o eventuală ajustare a tarifelor o să fie efectuată în momentul în care achizițiile de gaze sunt finalizate. Vorbim de un orizont de o lună, maxim două. Cum arată prețurile la momentul de față, premise pentru majorare sunt minime, dar într-un orizont de o lună–două va fi clar cum se vor ajusta prețurile”, a spus ministrul Energiei la TVR Moldova.

El a mai afirmat că nu există premise nici pentru majorarea prețului la energia electrică în viitorul apropiat.

„Prețurile la energia electrică în orizontul apropiat de timp rămân stabile. Noi am văzut și ajutarea ce s-a efectuat la 1 august, au existat premise. Luna iulie, fiind și o lună cu consum sporit, ne-a arătat că prețurile au putut fi ajustate și acestea au fost ajustate de la 1 august. Aici a contat faptul că noi am integrat, am pus în funcțiune tot mai multe capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile. Toate aceste elemente combinate – achiziția de energie electrică din România, din Ucraina – au ajutat ca prețul să fie ajustat în direcția scăderii. Ca să avem predictibilitate la prețuri, este important să diversificăm contractele pe care le avem”, a spus ministrul.

Potrivit oficialului, citat de TVR Moldova, în prezent, 70% din energia electrică este achiziționată prin intermediul contractelor bilaterale de la producători și traderi de energie electrică din România și din Ucraina, 17%– 20% din energia electrică este produsă din sursele regenerabile, iar 12 – 15 la sută este achiziționată de pe bursa liberă. În perioada verii, CET-ul produce circa 1% din energia electrică.

Consumatorii casnici achită 16 lei și 74 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus. Pentru energie, consumatorii finali deserviți de Î.C.S. Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, iar consumatorii companiei FEE Nord – 4 lei/kWh.