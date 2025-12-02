Ministerul Energiei anunță că a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice

Ministerul Energiei (ME) anunță marți, 2 decembrie, că a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). Astfel, a fost lansată procedura de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpusă.

Prin acest proiect de lege, conform unui comunicat al Ministerului, R. Moldova va armoniza „cadrul normativ național cu standardele europene în domeniul planificării, autorizării și dezvoltării infrastructurilor energetice de importanță regională, contribuind astfel la creșterea securității energetice, integrarea piețelor și dezvoltarea noilor coridoare energetice prioritare”.

„Obiectivele principale ale proiectului de lege includ stabilirea unui proces clar, transparent și predictibil de selectare, autorizare și implementare a proiectelor de infrastructură de interes comun în cadrul Comunității Energetice (CE) și de interes reciproc (IR); adaptarea procedurilor naționale de autorizare a proiectelor la norme prevăzute în Regulamentul (UE) 2022/869, prin termene consolidate, coordonare instituțională și simplificarea etapelor administrative; consolidarea rolului Ministerului Energiei în coordonarea și monitorizarea proiectelor strategice de infrastructură; crearea cadrului necesar pentru asigurarea coerenței cu planurile regionale de dezvoltare a rețelelor, precum și cu mecanismele de finanțare europeană destinate infrastructurii energetice.

Transpunerea prevederilor Regulamentului TEN-E reprezintă un pas esențial în procesul de apropiere a R. Moldova de piața europeană a energiei, facilitând integrarea în noile categorii de infrastructuri prioritare europene (energie electrică, hidrogen, CO₂); accesul proiectelor naționale la mecanismele europene de finanțare; creșterea securității energetice și a rezilienței sistemului prin mecanisme de accelerarea realizării interconexiunilor strategice și modernizarea rețelelor energetice”, menționează reprezentanții Ministerului.

Proiectul de lege urmează să fie înregistrat, urmând ulterior procedura de consultări publice.