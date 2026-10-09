„Cartel în domeniul infrastructurii rutiere”: 27 de întreprinderi, sancționate cu amenzi de circa 95 de milioane de lei, pentru trucarea ofertelor în achiziții publice din perioada 2019–2020

27 de întreprinderi au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi în valoare totală de aproximativ 95 de milioane de lei pentru participarea la un acord anticoncurențial și/sau practică concertată în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate de Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) în perioada 2019–2020. Valoarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor în care a fost constatată participarea cu oferte trucate a constituit aproximativ 1,75 miliarde de lei.

Conform unui comunicat de presă, investigația Consiliului Concurenței a vizat proceduri de achiziții publice pentru lucrări de reparație, reabilitare și întreținere a drumurilor și a stabilit că întreprinderile au participat cu oferte trucate, coordonându-și comportamentul prin schimbul de informații sensibile și împărțirea procedurilor de achiziție.

În consecință, conform Consiliului, întreprinderile nu își stabileau în mod independent strategia de participare și conținutul ofertelor și nu concurau în mod real pentru obținerea contractelor.

Contracte în valoare de aproximativ 1,75 miliarde de lei

Practicile constatate au vizat achiziții publice finanțate din Fondul Rutier, „într-un sector important pentru infrastructura și economia Republicii Moldova”, conform consiliului.

Valoarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor în care a fost constatată participarea cu oferte trucate a constituit aproximativ 1,75 miliarde de lei.

Procedurile în care a fost constatată participarea cu oferte trucate au reprezentat cel puțin 47% din valoarea totală a contractelor de reabilitare a drumurilor încheiate de ASD în perioada 2019–2020.

„Practicile anticoncurențiale în achizițiile publice pot afecta utilizarea eficientă a resurselor publice. În cazul examinat, efectele au vizat inclusiv Fondul Rutier și infrastructura rutieră, în condițiile în care economiile care ar fi putut rezulta dintr-o concurență efectivă ar fi permis realizarea unui volum mai mare de lucrări”, notează instituția.

La individualizarea sancțiunilor, Consiliul Concurenței a reținut mai multe circumstanțe atenuante, care au fost luate în considerare la stabilirea cuantumului amenzilor. Una dintre circumstanțele avute în vedere a fost recunoașterea totală sau parțială a faptei anticoncurențiale de către șapte întreprinderi, care au beneficiat de reduceri ale amenzilor, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul concurenței.

Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată de întreprinderile sancționate în termen de 30 de zile de la recepționarea acesteia.