TOP: Cinci articole ZdG din 2021 care au generat dosare

Mai multe articole publicate de ZdG pe parcursul anului 2021 au produs impact și au generat, inclusiv dosare penale sau sancțiuni contravenționale.

1. Ancheta „Beton armat în locul copacilor din Pădurea Durlești” aducea în atenția publicului problema construcțiilor capitale care începuse a fi ridicate în pădurea Durlești, la marginea Chișinăului.

Am discutat cu locatarii îngrijorați că mai mulți copaci din pădurea de lângă casele lor au fost tăiați, iar în locul lor au început a apărea construcții din beton armat. De asemenea, am consultat documentele și imaginile foto/video pe care locuitorii le dețineau, iar o parte dintre ele au fost publicate.

Pe 14 ianuarie 2021 versiunea text a materialului a fost publicat în Ziarul de Gardă, pe 16 ianuarie materialul video a fost difuzat de TV8, iar pe 18 ianuarie, pe zdg.md, a fost publicată versiunea multimedia: text/foto/video. Materialul video a fost publicat și pe youtube și facebook.

Subiectul a fost preluat de: TVR Moldova, Stiri.md, Point.md, Agora.md, SafeNews, Noi.md, 10TV, Publika TV, TVPrim, Punctul.md, canalul de Telegram Dumitru Ciorici ș.a. Tema a fost abordată ulterior și în emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

După publicarea materialului video a urmat un șir de reacții de la demnitari și instituții ale statului. Câțiva deputați au scris la acest subiect pe facebook (Nicolae Ciubuc, Radu Marian, Dumitru Alaiba), iar doi dintre ei au depus sesizări la diverse organe de stat, inclusiv la Procuratura Generală. S-a referit la subiectul materialului și fostul ministru al Mediului Valeriu Munteanu

Au reacționat, prin comunicate de presă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării și Mediului, Agenția Moldsilva, Primăria or. Durlești.

ZdG a monitorizat în continuare subiectul și a urmărit acțiunile întreprinse de autorități pe acest caz. În luna mai am publicat un material de follow-up cu informații de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică și Procuratura Generală. Procurorul de caz anunța atunci că au fost pornite mai multe procese și o cauză penală. „Va fi un caz răsunător”, afirma procurorul. Știrea a fost preluată și de alte site-uri (Radio Chișinău, Știri.md, Punctul.md).

În luna iunie ZdG a informat opinia publică despre faptul că proprietarul firmei care inițiase construcția caselor din beton armat în pădure a început lucrările de demolare, după ce fusese somat de autorități. Am filmat cum avea loc demolarea și am publicat un nou material video pe youtube și facebook. Informația despre demolarea construcțiilor din pădurea Durlești a fost preluată ulterior de Publika TV, Știri.md, Ecopresa.md, Point.md, iar Agenția de Stat Moldsilva a publicat un comunicat cu titlul „Insistenţa autorităţilor şi cetăţenilor soluţionează cazul pădurii de la Durleşti”.

În noiembrie 2021 am fost din nou la fața locului și am constatat că, deși construcțiile au fost demolate, molozul nu a fost încă evacuat. Am făcut un material de tip timeline, care a fost publicat în ediția tipărită a Ziarului de Gardă din data de 4 noiembrie.

Procurorul Ghenadie Pîrlii, șeful Secției de investigare a fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul PG, ne-a declarat că, din cauza complexității dosarului, acțiunile procesuale sunt încă în desfășurare: „Pe dosar lucrează un grup de procurori. Deja s-a făcut un volum extrem de mare de acțiuni. Este un dosar foarte voluminos, complicat și interesant pentru noi, inclusiv reieșind din numărul mare de factori de decizie din diverse instituții implicați. O asemenea cauză penală este o premiera pentru Procuratură, dar cu siguranță vor fi și altele, care ar fi bine să fie pornite nu doar în temeiul investigațiilor jurnaliștilor, dar și al materialelor remise de organele de mediu”, a declarat procurorul.

Ulterior reporterul a fost contactat de un procuror, care a solicitat imaginile video brute. Printr-un act de predare, am oferit procurorilor imaginile pentru a le anexa la cauzele penale pe care le-au deschis.

2. Casa de milioane a unui fost viceministru MAI, scoasă în vânzare sau schimb pentru un apartament, materiale de construcție sau mașină, ancheta în care am deconspirat faptul că generalul Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne, care timp de 10 luni a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni din partea PDM, și-a scos în vânzare casa de lux, situată pe malul Nistrului. Deși în declarațiile de avere și interese personale, fostul șef al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” scrie că locuința a fost obținută printr-un act de donație și că valoarea acesteia este de 125 de mii de lei, pe site-ul de anunțuri prețul cerut este de 320 de mii de euro, echivalentul a peste 6,8 milioane de lei sau de 55 de ori mai mult decât acesta indică în actele prezentate Autorității Naționale de Integritate, constata ZdG. Țurcan își vindea bunul de milioane ajutat de un intermediar.

Colaj ZdG

După articolul ZdG, procurorii au deschis dosar penal pentru îmbogățire ilicită pe numele fostului demnitar, acesta fiind și reținut preventiv pentru 72 de ore.

3. VIDEO/ Falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19: „Ați înțeles, da? Două verzi”, în care ZdG a demonstrat cum sunt vândute certificate de vaccinare false, reporterul fiind introdus, oficial, de către un lucrător medical, în Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19, fără a se vaccina.

După publicarea articolului, Inspectoratul de Poliție Șoldănești a pornit o cauză penală pentru fals în acte publice, iar IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești a demarat o anchetă internă. O cauză penală, tot pentru fals în acte publice, este instrumentată și de Procuratura Anticorupție.

4. În luna iunie, ZdG publica seria de anchete „Hoții de păduri” în care descriam schemele prin care se taie și se fură pădurile din R. Moldova. Ancheta dezvăluie inclusiv faptul că unii silvicultori sunt protejați și îndemnați de către factori de decizie din cadrul Moldsilva să nu recunoască rezultatele controalelor efectuate în care s-au depistat încălcări. În perioada în care ZdG publica anchetele, Dumitru Cojocaru, șeful de atunci al Moldsilva anunța că instituția s-a autosesizat și va verifica faptele invocate în articole.

Deputatul Radu Marian a anunțat ulterior că a depus la Procuratura Generală un denunț penal pe conducerea Întreprinderii Silvice „Hîncești-Silva”, în baza investigației „Hoții de păduri”, publicată de ZdG. „Investigația ZdG a prezentat dovezi clare, înregistrări audio, mărturii și documente, despre mai multe fărădelegi care au loc la această întreprindere silvică”, constata deputatul.

Ulterior, Agenția „Moldsilva” anunța că nu a găsit nereguli în activitatea persoanelor vizate în „Hoții de păduri”. Totuși, la 7 iulie 2021, Procuratura r. Hâncești a dispus inițierea urmăririi penale „pe faptul delapidării averii străine (masă lemnoasă) din cadrul Ocolului Silvic Bobeica” al Întreprinderii pentru Silvicultură Hâncești-Silva.

În luna noiembrie 2021, deputatul Radu Marian, cel care a depus sesizarea la Procuratura Generală, a fost informat despre faptul că dosarul penal se află la faza urmării penale fiind „efectuate acțiuni și măsuri conform Codului de Procedură Penală”.

5. Premii bănești în valoare de 100 de mii de lei, cu ocazia hramului municipiului Strășeni pentru administrația raionului. Președintele raionului a semnat dispoziția prin care s-a premiat pe el însuși

La începutul lunii februarie curent, ZdG a scris despre cum președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, alături de vicepreședinți și majoritatea funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului au beneficiat de premii bănești în valoare totală de circa 100 de mii de lei.

După articolul ZdG, președintele raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu conflict de interese. Procedura de control a fost inițiată în baza unei sesizări din oficiu, după ce Ziarul de Gardă a publicat articolul despre Tamaciuc. Ulterior, în decembrie curent, președintele raionului Strășeni, a fost demis din funcție.

Vă mulțumim că ne citiți. Vom fi de Gardă și în 2022. La mulți ani.