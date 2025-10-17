Stații noi de monitorizare a vremii la Hîncești. Locuitorii raionului vor primi avertizări meteorologice mai rapide

Agricultorii din raionul Hîncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.

Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici esențiali precum: temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea și intensitatea precipitațiilor, precum și radiația solară.

Stația a fost instalată cu susținerea proiectului „Îmbunătățirea securității umane în Moldova prin reziliența agroalimentară la intensificarea șocurilor externe și climatice”, finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD. Proiectul prevede instalarea și dezvoltarea a opt stații de monitoring cu program agrometeorologic în Zona de Sud a R. Moldova.

La inaugurare a participat Secretara de Stat, Aliona Rusnac, care a subliniat importanța modernizării sistemelor de monitorizare în contextul schimbărilor climatice și al fenomenelor meteorologice extreme care au afectat Republica Moldova în ultimii ani.

„Condițiile climatice ale acestei regiuni, comparativ cu celelalte regiuni ale țării sunt mai aspre și se manifestă prin cantitatea, net inferioară precipitațiilor, urmate de ariditate excesivă a unor masive mari de terenuri și perioade îndelungate de secetă.”

Ministerul Mediului continuă eforturile de adaptare la schimbările climatice pentru a proteja natura și a asigura un mediu sigur pentru toți cetățenii.