Starmer: „Regatul Unit va negocia cu UE în privința activelor înghețate ale Rusiei, pentru a sprijini financiar Ucraina”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți, 25 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a Coaliției Voluntare, că Londra este „gata să colaboreze” cu Uniunea Europeană în ceea ce privește acordarea de sprijin financiar Ucrainei, bazat pe valoarea activelor „imobilizate”.

„Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că ar trebui să negocieze, în loc să încerce să ne întreacă în așteptare, și este cea mai bună modalitate pentru noi de a fi pregătiți să sprijinim Ucraina în război sau în pace”, a declarat Starmer liderilor Franței, Germaniei și altor națiuni europene în timpul unei întâlniri virtuale.

Acesta a spus că știe că echipele UE lucrează „non-stop” la finanțare: „Știu că liderii UE analizează acest aspect în următoarele săptămâni, unde se înregistrează progrese”.

Ucraina și-a exprimat sprijinul pentru cadrul unui acord de pace cu Rusia, dar a subliniat că problemele sensibile trebuie rezolvate în cadrul unei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump.

În noua versiune a planului de pace, Ucraina a fost de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski.

Prima versiune a planului, care, potrivit relatărilor din presă, a fost pregătită de trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și de trimisul prezidențial al Rusiei, Kirill Dmitriev, prevedea reducerea numărului de militari ai Forțelor Armate Ucrainene la 600 de mii.