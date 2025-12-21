Sobă defectă: Trei persoane au ajuns la spital din cauza intoxicației cu monoxid de carbon

Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital, în urma intoxicației cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, anunță reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, într-un comunicat de presă. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie în vârstă de 60 de ani și nepoatele acesteia, în vârstă de 12 și 9 ani, au suferit intoxicații cu produsele de ardere.

Persoanele cu semne de intoxicație au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale, ulterior fiind externate, starea lor de sănătate fiind stabilă.

În urma cercetărilor preliminare, specialiștii IGSU au stabilit că, în timpul exploatării sobei de încălzit, fumul nu a fost evacuat corespunzător prin canalele de fum, pătrunzând în interiorul încăperii prin fisurile sobei, se mai arată în comunicatul de presă.

În acest context, reprezentanții IGSU îndeamnă repetat cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate, să aerisească încăperile în timpul și după utilizarea acestora, iar pe timpul nopții neapărat să stingă focul din sobă.

De asemenea, salvatorii avertizează cetățenii să nu meargă la somn în încăperi unde persistă miros de fum sau există riscul acumulării de monoxid de carbon, pentru a preveni cazurile de intoxicație.

În situații de risc, pompierii și salvatorii îndeamnă cetățenii să apeleze de urgență Serviciul 112.