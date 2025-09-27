Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia

Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă, 27 septembrie, la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, relatează dpa, citați de Agerpres.

„Astăzi, exprim solidaritate neechivocă și deplină cu toți aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianței a fost solid și va continua să se consolideze”, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al organizației formată din 32 de membri, în discursul său de deschidere.

„Aceste acte sunt escaladări nesăbuite și pun în pericol vieți, iar Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni”, a spus Dragone.

El a făcut referire la evenimente istorice, menționând că, pe 25 septembrie 1939, bombardiere și avioane de recunoaștere sovietice au încălcat spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei, descriind acest lucru drept „semnalul de deschidere al hotărârii Moscovei de a-și impune voința”.

„Momentul de astăzi ar trebui să rezoneze profund cu noi”, a spus el.

În discursul său în calitate de gazdă, președintele leton Edgars Rinkevics a declarat că „prioritatea imediată astăzi este în mod clar apărarea aeriană”.

„După cum am menționat deja, Rusia continuă un model de provocări, cel mai recent încălcând în mod imprudent spațiul aerian al Poloniei și Estoniei”, a adăugat el.

Rinkevics a cerut un răspuns solid continuu care să transforme poliția aeriană baltică într-o misiune de apărare aeriană baltică, cu reguli de angajament corespunzătoare.

Forțele rusești au efectuat recent o serie de incursiuni potențial periculoase în spațiul aerian al NATO deasupra țărilor baltice și a Poloniei. Incursiunile sunt legate de războiul în curs din Ucraina.

Comitetul Militar al NATO consiliază țările membre ale Alianței cu privire la problemele militare. Unul dintre obiectivele conferinței actuale este de a implementa deciziile luate la summitul NATO de la Haga, la sfârșitul lunii iunie.