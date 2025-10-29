Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunță că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, decisă de Pentagon

Doi congresmani ai Partidului Republican din SUA, care conduce comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunțat miercuri, 29 octombrie, printr-un comunicat că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, anunțată tot miercuri de Pentagon, scrie G4Media.

Cei doi congresmani critică Pentagonul, condus de Pete Hegseth, și susțin că retragerea parțială este „în contradicție directă cu strategia președintelui Trump”. De asemenea, cei doi republicani arată că această mișcare „transmite un semnal greșit Rusiei, exact în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina”.

Nu e clar dacă scrisoarea celor doi congresmani republicani indică un vot în Congres care să răstoarne decizia Pentagonului.

Statele Unite își retrag circa 1200 00 de militari din România, potrivit unui anunț al Pentagonului și al Ministerului Apărării. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Informația a fost confirmată ulterior de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1200 -1500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe”, a spus Moşteanu.