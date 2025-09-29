LIVE TEXT Elicopter rus, doborât de ucraineni cu o dronă (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1314

UPDATE 11:46

Forțele ucrainene au doborât un elicopter rusesc cu o dronă. Soldații din Brigada 59 de Asalt Separată a Forțelor Sisteme Fără Pilot au distrus un elicopter rusesc Mi-28 folosind o dronă FPV. Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, transmite Hromadske.

Nu este prima dată când un elicopter rusesc este doborât de o dronă, notează sursa citată. De exemplu, pe 6 august 2024, în timpul ofensivei Forțelor de Apărare din regiunea Kursk, ucrainenii au doborât din aer un elicopter rusesc Mi-28 cu o dronă FPV. În total, de la începutul invaziei la scară largă din 24 februarie 2022, forțele rusești au pierdut 345 de elicoptere și 427 de aeronave, mai notează aceeași sursă.

UPDATE 11:30

Peste 80 de persoane au fost rănite și 4 persoane au decedat în urma atacurilor rusești din Ucraina, în Zaporijia, Kiev și regiunea Kiev, de duminică 28 septembrie. Majoritatea loviturilor au avut loc asupra clădirilor rezidențiale obișnuite și a instalațiilor civile, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

A fost afectată inclusiv o instituție medicală importantă din Kiev, Institutul de Cardiologie, unde au decedat două persoane.

„Atacul rusesc asupra Zaporijiei a fost extrem de brutal. Din fericire, nu au existat victime, dar numai în regiunea Zaporijia aproape 40 de persoane au fost rănite aseară. Toți primesc asistența necesară.”, a mai spus Zelenski. El a precizat că au fost atacuri și asupra instalațiilor energetice. „Din păcate, aceasta a devenit deja o tactică tradițională rusească – Rusia încearcă din nou să lovească Ucraina cu deconectări de la curentul electric anul acesta”, a adăugat președintele Ucrainei.