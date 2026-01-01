Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin

Rusia a comunicat că a extras și decodat un fișier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susține că arată că aceasta viza o reședință prezidențială rusă și că va preda informațiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reședință a președintelui rus, Vladimir Putin, în regiunea Novgorod din nordul Rusiei cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune și, ca urmare, Rusia își va revizui poziția de negociere în discuțiile în curs cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina și țările occidentale au contestat versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă de atac.

Într-un comunicat publicat joi pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a precizat: „Decriptarea datelor de navigație a arătat că ținta finală a atacului cu dronă ucrainean din 29 decembrie 2025 a fost o țintă de la Reședința Prezidențială Rusă din regiunea Novgorod. Aceste materiale vor fi transferate părții americane prin canalele stabilite”, a adăugat ministerul.

The Wall Street Journal a relatat miercuri că oficiali americani din domeniul securității naționale au ajuns la concluzia că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau una dintre reședințele sale într-un atac cu dronă.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un asemenea atac și a descris acuzația drept parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să creeze o ruptură între Kiev și Washington după întâlnirea de la sfârșitul săptămânii dintre președintele SUA, Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski