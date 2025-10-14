România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Ucrainei și R. Moldova la UE

Ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul țării sale pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privința Ucrainei și R. Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, „pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare și a asumării valorilor Uniunii”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi la București cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann David Wadephul.

„Întrevederea a oferit și cadrul pentru un schimb aprofundat de vederi pe teme de interes central ale agendei europene și internaționale, cu accent pe securitatea europeană, industria de apărare, extinderea UE, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, precum și cooperarea în regiunea Mării Negre și evoluțiile din Orientul Mijlociu (…)”, arată un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe din România (MAE).

R. Moldova a depus o cerere de aderare la UE în martie 2022 și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024.

Pe 22 septembrie 2025, R. Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie a anului trecut – „15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană și peste 100 000 de pagini de legislație analizate de experții din instituțiile noastre publice”. Ultimul capitol discutat a fost Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare.

„Ceea ce a reușit să realizeze R. Moldova în doar 15 luni, este o mare performanță (…). Împreună, am arătat că Moldova este o țară în care UE poate avea încredere. Moldova poate fi stat membru al UE foarte curând, dacă vom continua să credem cu tărie în acest deziderat!”, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Negocierile de aderare la UE cu Ucraina au fost începute oficial în iunie 2024. Și Ucraina a încheiat procesul bilateral de screening în septembrie 2025.