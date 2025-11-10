România: Închisoare pe viață pentru femicid. Ministrul Justiției vrea modificarea legii

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că femicidul trebuie tratat ca o formă gravă de omor calificat și cere o legislație mai dură, care să permită aplicarea pedepsei maxime cu închisoarea pe viață pentru agresori.

Într-o intervenție în direct pentru Euronews România, ministrul a explicat că după ce a aflat despre cel mai recent caz de femicid, cel din Teleorman, a dispus verificări urgente pentru a stabili dacă există greșeli comise și de către autoritățile statului.



Radu Marinescu, Ministrul Justiției: „Am luat legătura cu domnul procuror general și s-a stabilit să se efectueze un control la parchet, în vederea lămuririi situației și stabilirii unei eventuale încălcări a dispozițiilor legale de către organele de urmărire penală. Acest lucru trebuie însă stabilit cu certitudine și nu poate fi afirmat în acest moment. Cert este că trebuie să se facă verificări, pentru că dacă se confirmă faptul că organele de urmărire penală au fost sesizate și dacă existau probe suficiente pentru a se dispune anumite măsuri, categoric acele măsuri trebuiau dispuse” .

Ministrul Justiției propune închisoarea pe viață pentru femicid



Marinescu a confirmat și propunerea Ministerului Justiției privind pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru femicid.

Radu Marinescu, Ministrul Justiției: „ Ministerul Justiției a propus deja o soluție de amendare a infracțiunii de omor calificat cu o nouă ipoteză: uciderea unei persoane din motive josnice, între care și motivul de gen, adică femicidul, care să permită să se dea și pedeapsa cu detențiune pe viață.”



Ministrul a confirmat că în Parlament există o inițiativă în această direcție.„Sperăm ca din acest efort de reconfigurare legislativă, atât al Ministerului Justiției, cât și al Legislativului, să rezulte o lege mai bună, mai aspră, care să permită descurajarea pe viitor și sancționarea corespunzătoare dacă totuși astfel de fenomene se întâmplă”, a spus ministrul, în direct la Euronews România.

Pe de altă parte, și legislația actuală, consolidată, trebuie aplicată cu fermitate, promptitudine și fără ezitare de organele judiciare, insistă ministrul: „Avem ordine de protecție, avem monitorizare electronică și atunci când ordinele sunt încălcate trebuie luate măsuri urgente pentru a preveni escaladarea acțiunilor agresorului, până la astfel de situații îngrozitoare, precum uciderea unei mame cu trei copii”

Ministrul Justiției a ținut să tragă și un semnal de alarmă pentru ca aceste tragedii să nu se mai repede și a încurajat femeile care se află în astfel de situații să apeleze cu încredere la autorități pentru a fi protejate:„Persoanele potențiale victime trebuie să știe că au drepturi, că nu sunt singure, și să apeleze imediat la autoritățile statului, care trebuie să le sprijine pentru a evita astfel de consecințe îngrozitoare.”

Crima care ar putea schimba legea în România. Victima avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o abuzase și în trecut