Votat: Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei: „Siguranța UE depinde de siguranța R. Moldova”

Într-o rezoluție adoptată după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta R. Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au cerut țărilor UE să deschidă rapid negocierile de aderare cu Chișinăul și anunță creșterea sprijinului financiar și tehnic pentru R. Moldova în lupta amenințărilor hibride ale Kremlinului.

Textul rezoluției a fost adoptat miercuri, 10 septembrie, cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri.

Eurodeputații salută „angajamentul exemplar” al R. Moldova față de reformele legate de aderarea la UE și progresele constante înregistrate în acest sens, în pofida provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului. Aceștia își reafirmă sprijinul pentru perspectivele R. Moldova de aderare la UE și îndeamnă Consiliul să deschidă rapid negocierile de aderare cu clusterul 1 (elemente fundamentale), ca recunoaștere a progreselor substanțiale înregistrate de R. Moldova pe calea reformelor esențiale.



Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, rezoluția cuprinde două elemente importante:





„În primul rând, cerem accelerarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas.

Al doilea element important al rezoluției este solicitarea noastră de a crește sprijinul financiar și tehnic pentru R. Moldova, astfel încât să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă”, precizează Mureșan.



Mureșan mai accentuează că „siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța R. Moldova”.

„Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al R. Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene. Oamenii din R. Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru R. Moldova”, mai declară europarlamentarul.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri, în plenul Parlamentului European, pentru accelerarea procesului de extindere, subliniind că viitorul R. Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană. La o zi după ce președinta R. Moldova Maia Sandu a susținut un discurs solemn de la același pupitru al democrației europene în care a pledat pentru integrarea europeană a țării sale și a Ucrainei, Ursula von der Leyen a răspuns în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene cu îndemnul: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!“.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a rostit marți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.

Discursul președintei R. Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.