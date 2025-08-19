Restricții de circulație pe o stradă din Chișinău, pentru câteva zile

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În acest context, șoferii sunt îndemnați să fie vigilenți.

Mai exact, în perioada 20–22 august, circulația rutieră va fi suspendată complet pe strada Nicolae Costin, la intersecția cu strada Onisifor Ghibu.

„Potrivit dispoziției Primăriei Chișinău, pe această porțiune urmează desfășurarea unor lucrări la apeduct”, precizează oamenii legii.



În context, polițiștii atrag tenția asupra respectării indicatoarelor rutiere.