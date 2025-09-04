R. Moldova a lansat Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne: UE sprijină reformele din domeniul justiției și securității

A fost lansată joi, 4 septembrie, Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne a R. Moldova, anunță Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în prezența Comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, care se flă într-o vizită oficială în R. Moldova.

În cadrul evenimentului, Comisara a transmis un mesaj de sprijin pentru eforturile R. Moldova în procesul de aderare la UE.

Discuțiile au vizat unul dintre cele mai complexe domenii din negocierile de aderare – Capitolul 24: Justiție, libertate și securitate.

Acesta capitol presupune:

Reforma poliției și a structurilor de ordine publică;

Lupta împotriva corupției, crimei organizate, traficului de persoane și droguri;

Asigurarea securității la frontiere;

Drepturile fundamentale și protejarea libertăților cetățenești.

„În cadrul negocierilor de aderare, fiecare din cele 35 de capitole presupune armonizarea legislației R. Moldova cu acquis-ul comunitar – ansamblul de norme și standarde ale Uniunii Europene”, a transmis Delegația.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova.

În perioada 3 – 5 septembrie, Marta Kos efectuează o vizită în R. Moldova.

Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu oficialii de la Chișinău, discuții cu antreprenori, jurnaliști și societatea civilă. Comisara Kos va merge și la Mănăstirea „Marta și Maria” din satul Hagimus, raionul Căușeni.