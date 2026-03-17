R. Moldova a lansat negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană

R. Moldova a deschis marți, 17 martie, negocierile tehnice și pentru ultimele trei grupuri de capitole de negociere: Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate, precum și Resurse, agricultură și coeziune, a anunțat de la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Conform Biroului, pentru cetățenii R. Moldova, aceste negocieri nu sunt doar un proces tehnic, care se întâmplă la Bruxelles.

„Ele înseamnă schimbări reale aici, acasă: o economie mai puternică, investiții în drumuri și infrastructură modernă, un mediu mai curat, standarde alimentare mai sigure, educație mai bună și servicii publice de calitate, dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre standardele europene de care ne vom bucura în comunitățile noastre”, a precizat Biroul pentru Integrare Europeană.

Cristina Gherasimov a mai adăugat că aceste „33 de capitole este o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani și a încrederii pe care partenerii europeni o au în Moldova și în oamenii ei”.

„Urmează multă muncă pentru a realiza toate reformele. Dar direcția este clară. Moldova merge înainte, cu determinare, spre obiectivul său strategic: aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumim Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, celor 27 de state membre, Comisiei Europene pentru sprijinul acordat și pentru menținerea extinderii pe agenda europeană.”

Uniunea Europeană a acordat, la 23 iunie 2022, statutul de țară-candidat pentru R. Moldova. La 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE.

Comisia Europeană crede că obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere trebuie deschise până la sfârșitul anului 2025.

Raportul anual al Comisiei pe tema extinderii a fost dat publicității la Bruxelles pe 4 noiembrie. În capitolul consacrat R. Moldova, Comisia spune că țara candidată a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea a trei din șase clustere de negociere (grup de capitole n.r.) și anume: „fundamentele aderării” – care se referă la domenii precum statul de drept, buna guvernare și drepturile fundamentale; „relații externe” și „piața internă”.

Ce așteaptă Comisia Europeană de la Republica Moldova

„Intensificarea reformele în domeniile fundamentale va fi esențială, fie că este vorba despre statul de drept în sens larg – inclusiv consolidarea instituțiilor anticorupție și un bilanț solid de anchete, urmăriri penale și hotărâri definitive – fie despre continuarea reformei administrației publice”, se arată în setul de recomandări văzut de Europa Liberă.

Într-un document separat, Comisia face o listă de aproape 90 de recomandări de reformă, de la justiție, libertatea de exprimare și legislația electorală, la administrația publică, economie și finanțe.

În domeniul justiției, de exemplu, Comisia cere între altele finalizarea procesului de vetting (adică verificarea averilor și intereselor magistraților și procurorilor), numirea tuturor judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție, asigurarea Consiliilor superioare ale magistraturii și procurorilor cu resurse suficiente, o clarificare a competențelor și o cooperare mai bună între instituțiile de combatere a corupției.

În domeniul administrației publice, Comisia că descrie capacitatea administrativă în R. Moldova drept „limitată” și cere mai mute îmbunătățiri, inclusiv o reformă mai rapidă a administrației locale.

Lăudând „reziliența” R. Moldova în fața tentativelor rusești de a o destabiliza, inclusiv prin amestecul în alegeri și „campanii de dezinformare bine orchestrate și sofisticate, atacuri cibernetice și finanțare ilegală”, Comisia îi cere totuși să-și „alinieze legislația electorală la standardele europene și internaționale”.

„Este nevoie de vigilență pentru a asigura că eforturile de combatere a interferenței străine și manipulare informațională sunt aliniate cu standardele europene privind libertatea de exprimare și opinie”, se spune în recomandări.

Într-un pas concret în această privință, R. Moldova „trebuie să revizuiască mecanismul care permite ca licențele posturilor de TV și radio să fie retrase în baza legii despre investițiile strategice, așa încât să fie adus în conformitate cu acquis-ul UE și standardele internaționale”.

Această recomandare a fost făcută Republicii Moldova de Comisia Europeană într-un raport similar anul trecut.

Guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu, spera în noiembrie 2025, să deschidă negocierile de aderare cu UE „cel puțin la nivel tehnic”, obiectivul Guvernului și al președintei Maia Sandu fiind ca negocierile să se încheie în 2028, iar aderarea propriu-zisă să se producă până în 2030.