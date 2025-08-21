Putin s-a pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar nu-l consideră un președinte legitim, „deoarece mandatul lui a expirat în mai 2024”, spune Lavrov

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, „dar toate problemele trebuie mai întâi rezolvate și există o întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord de pace”, a declarat joi, 21 august, ministrul de externe al lui Putin, scrie Reuters.

Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit pe 15 august în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii peste patru ani, iar cei doi lideri au discutat despre cum să pună capăt celui mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

După discuțiile la summitul din Alaska, Trump a declarat că a început să aranjeze o întâlnire între liderii rus și ucrainean, urmată de un summit trilateral.

Întrebat de reporteri dacă Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat: „Președintele nostru a spus în repetate rânduri că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski”.

Lavrov a adăugat însă o avertizare: „Cu înțelegerea că toate problemele care necesită atenție la cel mai înalt nivel vor fi bine rezolvate, iar experții și miniștrii vor pregăti recomandări adecvate”.

„Și, bineînțeles, cu înțelegerea că atunci când și dacă – sperăm, atunci când – va fi vorba de semnarea unor acorduri viitoare, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană va fi rezolvată”, a spus Lavrov.

Putin a exprimat în repetate rânduri îndoieli cu privire la legitimitatea lui Zelenski, deoarece mandatul său urma să expire în mai 2024, dar din cauza războiului nu au avut loc încă noi alegeri prezidențiale.

Totuși, Kievul susține că Zelenski rămâne președintele legitim.

Oficialii ruși spun că sunt îngrijorați că, dacă Zelenski semnează acordul, un viitor lider al Ucrainei l-ar putea contesta pe motiv că, tehnic vorbind, mandatul lui Zelenski a expirat.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Kievul ar dori o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă Putin nu ar fi dispus să se întâlnească cu el la un eveniment bilateral.

Liderii europeni spun că sunt sceptici că Putin este cu adevărat interesat de pace, dar căută o modalitate credibilă de a asigura securitatea Ucrainei ca parte a unui potențial acord de pace cu o implicare minimă a SUA.

Lavrov a declarat că este clar că nici Ucraina, nici liderii europeni nu doresc pace. El a acuzat așa-numita „coaliție a celor dispuși” – care include mari puteri europene precum Marea Britanie, Franța, Germania și Italia – că încearcă să submineze progresele realizate în Alaska.

„Nu sunt interesați de o soluționare durabilă, echitabilă și pe termen lung”, a spus Lavrov despre Ucraina. El a spus că europenii sunt interesați să obțină înfrângerea strategică a Rusiei.

„Țările europene l-au urmat pe domnul Zelenski la Washington și au încercat să își promoveze agenda acolo, care vizează asigurarea faptului că garanțiile de securitate se bazează pe logica izolării Rusiei”, a declarat Lavrov, referindu-se la reuniunea de luni a lui Trump, Zelenski și a liderilor marilor puteri europene de la Casa Albă.

Lavrov a declarat că cea mai bună opțiune pentru o garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe discuțiile care au avut loc între Moscova și Kiev la Istanbul în 2022.

Conform unui proiect al documentului respectiv, Ucrainei i s-a cerut să accepte neutralitatea permanentă în schimbul unor garanții de securitate internațională din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.