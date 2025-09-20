Procedurile de înregistrare și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă vor fi simplificate din 1 noiembrie

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi și lansarea Sistemului informaţional „Acte Stare Civilă”, procedurile de înregistrare a faptelor și evenimentelor de stare civilă, precum și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă de către Agenția Servicii Publice (ASP) vor fi simplificate semnificativ, potrivit unui comunicat al Agenției.

Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au fost promulgate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova și vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.

Un nou sistem informațional automatizat

Agenția Servicii Publice trece la un nou sistem informațional automatizat. În baza acestuia, serviciile de stare civilă vor fi prestate atât la ghișeu, cât și electronic.

„Persoanele care dețin o semnătură electronică calificată vor putea solicita, de la distanță, servicii de stare civilă, inclusiv înregistrarea nașterii sau a căsătoriei, fără a se adresa la ghișeele ASP. Reamintim că Agenția Servicii Publice a pus recent în circulație noul act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova – Cartea de identitate, care are înscrisă pe ea semnătură electronică calificată (la solicitarea cetățeanului)”, transmite ASP.

Documentele de stare civilă în format digital vor fi eliberate în MCabinet-ul cetățeanului. Acestea vor conține un cod digital pentru verificare. Astfel, documentul va putea fi verificat de către orice autoritate care îl solicită (din țară și de peste hotare).

Un singur tip de document

Toate actele de stare civilă, pe care le emite în prezent Agenția Servicii Publice (certificatele, extrasele, duplicatele) vor avea o singură denumire – Extras de pe actul de stare civilă. La solicitarea cetățeanului, documentul electronic de stare civilă poate fi imprimat pe suport de hârtie.

„Documentul imprimat poate fi ridicat de la orice centru multifuncțional al ASP. Reamintim că prin intermediul platformei MDelivery, cetățenii pot primi actele direct acasă la ei, atât în țară, cât și peste hotare”, conform comunicatului Agenției.

Cetățenii aflați peste hotare, care dețin o semnătură electronica calificată, emisă de autoritățile RM, vor putea solicita serviciile de stare civilă online, iar documentul electronic va fi disponibil in MCabinet-ul personal. Persoanele stabilite peste hotare, vor putea solicita Extrasul de pe actul de stare civilă pe suport de hârtie prin intermediul misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare.

Eliminarea principiului teritorialității

Cetățenii vor putea solicita serviciile de stare civilă la orice subdiviziune teritorială de stare civilă a ASP, indiferent de locul lor de domiciliu. În prezent, poți solicita documente de stare civilă doar la subdiviziunea de stare civilă a ASP din raza unde ai domiciliul.

Excluderea necesității probării urgentării căsătoriei

Căsătoriile în regim de urgență vor fi înregistrate fără a fi nevoie de a argumenta urgentarea. În prezent, tinerii care doresc să se căsătorească în regim de urgență trebuie să prezinte documente care confirmă imposibilitatea de a se afla în țară timp de 30 de zile (contract de muncă peste hotare).

Simplificarea procedurilor prin: