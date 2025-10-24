Președintele Blocului „Victorie” al oficiului din Bălți a fost reținut de oamenii legii. Este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălarea banilor 

Președintele Blocului „Victorie” al oficiului teritorial Bălți a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), anunță printr-un comunicat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

IGP informează că reținerea are loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.

În luna septembrie, ofițerii de investigație au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova, „în dosare ce vizează activitatea unor persoane afiliate organizației criminale «Șor»”.

Potrivit anchetei, un grup de persoane cu roluri bine determinate ar fi acționat în interesul acestei organizații, având ca scop influențarea alegătorilor în cadrul scrutinului parlamentar din 2025.

În momentul efectuării perchezițiilor din luna septembrie, IGP precizează că bărbatul nu se afla la domiciliu.

Ulterior, s-a stabilit că acesta s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană, de unde coordona activitatea grupului.