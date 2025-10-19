Premieră la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Au fost efectuate trei proceduri noi de implantare în secția de cardiologie

În premieră pentru Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, pe 8 octombrie 2025, au fost efectuate primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD), potrivit unui mesaj al spitalului.

Intervențiile au fost realizate în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, care se află actualmente în proces de extindere și dezvoltare a serviciilor de electrofiziologie și terapie prin dispozitive cardiace implantabile.

Intervențiile au beneficiat de expertiza profesorului Cristian Stătescu de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, care a fost alături de echipa spitalului în implementarea acestei metode moderne de tratament.

„Toate trei proceduri au decurs fără complicații, iar pacienții se simt bine în perioada post-operatorie”, se arată în postarea Spitalului „Sfânta Treime”.

Pacienții care au beneficiat de aceste intervenții sunt persoane cu risc vital crescut de aritmii maligne sau cu insuficiență cardiacă avansată, pentru care aceste dispozitive reprezintă tratamente salvatoare, conform standardelor și ghidurilor europene.

Implementarea acestor proceduri marchează o etapă semnificativă în dezvoltarea serviciilor cardiologice din țară, contribuind la:

Creșterea accesului pacienților la tehnologii de ultimă generație;

Reducerea riscului de complicații severe sau deces în rândul pacienților cu afecțiuni cardiace grave;

Consolidarea capacității profesionale a personalului medical prin colaborarea cu experți internaționali.

Șeful Disciplinei de Cardiologie din cadrul SCM „Sfânta Treime”, profesor universitar Liviu Grib, subliniază că aceste proceduri reprezintă un pas major în dezvoltarea serviciilor de cardiologie intervențională și electrofiziologie în R. Moldova, iar colaborarea cu experții de peste hotare va sprijini continuarea implementării acestor terapii complexe și salvatoare pentru pacienți.