POLITICO UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși

UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând capăt efectiv eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO.

Această mișcare, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului comunitar de a pedepsi Moscova pentru războiul său continuu din Ucraina, va însemna că rușii primesc, în general, doar vize cu o singură intrare, cu unele excepții din motive umanitare.

„Rușii care dețin și cetățenie UE nu vor fi afectați”, scrie Politico.

Cei de la Bruxelles îngreunase și scumpise deja obținerea de vize pentru ruși, suspendând acordul său de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Unele țări membre, cum ar fi statele baltice, au mers chiar mai departe, interzicând sau restricționând sever pășirea rușilor pe teritoriul lor.

„Cu toate acestea, eliberarea vizelor rămâne o competență națională, ceea ce înseamnă că, deși Comisia Europeană poate îngreuna procesul, nu poate impune o interdicție totală și generală vizitatorilor ruși”, se arată în declarațiile oficialilor europeni.

În 2024, peste o jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, conform datelor Comisiei – o creștere semnificativă față de 2023, deși încă mult sub nivelurile de dinainte de război, cu peste 4 milioane emise în 2019. Ungaria, Franța, Spania și Italia continuă să acorde cu generozitate vize turistice cetățenilor ruși.

Noile reguli, mai stricte, parte a unui pachet de măsuri menite să reducă numărul de ruși care intră în bloc, sunt așteptate să fie adoptate și implementate oficial în această săptămână.

Separat și ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, UE intenționează să restricționeze mișcările diplomaților ruși, obligându-i să informeze statele în prealabil dacă călătoresc în spațiul Schengen, ca modalitate de a contracara „activitățile de informații din ce în ce mai ostile” ale Kremlinului.

De asemenea, Comisia urmează să dezvăluie luna viitoare noua sa strategie privind vizele la nivelul întregului bloc, care va stabili recomandări comune, inclusiv încurajarea țărilor membre să își valorifice mai bine politica de vize împotriva țărilor ostile și să implementeze criterii mai stricte pentru ruși și alți cetățeni.