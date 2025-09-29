Politico: Liderii europeni fac presiuni pentru a remodela UE la summitul de la Copenhaga, sub umbra agresivă a lui Putin

Provocările lui Vladimir Putin și semi-detașarea lui Donald Trump obligă Uniunea Europeană să se transforme radical. Summitul de miercuri, 1 octombrie, al liderilor UE va oferi cea mai clară dovadă că blocul așa cum era odată nu mai există, scrie Politico.

Sursa citată scrie despre amenințările care înconjoară reuniunea de la Copenhaga nu ar putea fi mai amenințătoare. „Nu numai că avioanele de vânătoare rusești au zburat în spațiul aerian al NATO, determinându-i pe Trump și pe șefii UE să susțină public ideea doborârii lor, dar chiar aeroportul din capitala daneză, unde vor ateriza zeci de lideri și oficiali, a suferit perturbări majore săptămâna trecută din cauza unor drone misterioase descrise de Danemarca ca fiind un atac hibrid”, scrie Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat pentru o discuție fără precedent la summitul UE privind capacitățile militare ale Uniunii, depășind cu mult accentul tradițional al blocului asupra comerțului, politicilor antitrust și economiei, notează sursa citată. Printre opțiunile promovate se numără crearea unui „zid de drone”, un sistem care ar detecta, urmări și doborî dronele, precum și proiecte menite să asigure contracararea rapidă a avioanelor care intră în spațiul aerian european.

„Trimiterea avioanelor de vânătoare este sarcina NATO”, a declarat un înalt oficial al UE. „Sarcina UE este să fie pregătită să se afle în poziția necesară atunci când trebuie să răspundă – să-și îmbunătățească pregătirea și să dispună de instrumentele necesare pentru a putea reacționa la amenințări atunci când este nevoie, consolidând instrumentele și capacitățile comune în fața unei amenințări comune”.

Conform sursei citate, reuniunea este prima de la întâlnirea celor 27 de lideri ai UE la Bruxelles, în iunie. Cele trei luni care au trecut de atunci au oferit o scurtă rază de optimism după întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska – dar au revenit rapid la amenințări și comportamente și mai agresive decât înainte. Cu un al doilea summit planificat la Bruxelles la sfârșitul lunii octombrie, blocul dorește decizii concrete privind consolidarea apărării Europei și obținerea de fonduri pentru Ucraina.

„Recunoașterea riscului reprezentat de Moscova este partea ușoară, iar modul de a răspunde în cadrul unei UE pline de priorități concurente este o altă problemă. Cel puțin, ei pot cădea de acord asupra unui principiu de bază: să nu facă nimic care să sporească probabilitatea unui război total”, notează Politico.

