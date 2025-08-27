Secretarul de stat al SUA, mesaj de Ziua Independenței: „Statele Unite ale Americii prețuiesc parteneriatul puternic cu R. Moldova”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței, menționând că Washingtonul „onorează reziliența și determinarea poporului R. Moldova”.

„De la dobândirea suveranității R. Moldova, țările noastre au fost solidare în sprijinul libertății, democrației și unui viitor sigur și prosper. Statele Unite ale Americii prețuiesc parteneriatul puternic cu R. Moldova. Rămânem dedicați colaborării pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creșterea economică și a susține suveranitatea națională. Statele Unite și R. Moldova împărtășesc un angajament clar pentru edificarea unui viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper. În această deosebită zi, onorăm reziliența și determinarea poporului R. Moldova și sperăm la aprofundarea parteneriatului nostru în anii ce urmează”, se arată în mesajul transmis de Departamentul de Stat.

Și chargé d’affaires Nick Pietrowicz, aflat la Chișinău, a adresat un mesaj cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova:

Ziua Independenței este ziua națională a R. Moldova, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991.

Proclamarea independenţei R. Moldova, în 1991, a constituit urmarea unui proces complex. În iunie 1988, la Chişinău s-a reunit un grup de intelectuali moldoveni care a pus bazele unui grup de iniţiativă pentru susţinerea democratizării. Pe 27 august 1991, în urma puciului de la Moscova, R. Moldova şi-a declarat independența „având în vedere trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, aşa cum se menţionează în Declaraţia de Independenţă.

Acest eveniment a fost precedat de adoptarea Declarației de suveranitate, pe 23 iunie 1990, şi de neparticiparea, în ciuda presiunilor, la referendumul asupra menținerii URSS, pe data de 17 martie 1991.

Cu toate acestea, drumul spre obținerea independenţei faţă de URSS a fost unul complex, fiind marcat de manifestări civile, iar rezultatul final întârziind din cauza activiştilor proruşi din stânga Nistrului sau adepţilor Partidului Comunist. Deşi a existat o dorinţă enormă de menţinere a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în componenţa URSS, succesul mişcărilor naţionale de la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut a fost incontestabil.

„În calitatea sa de stat suveran şi independent, Republica Moldova ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisa ca membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale specializate; DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale; CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova”, se menţionează în Declaraţia de Independență.

La câteva ore de la istoricul moment, România recunoaşte oficial independenţa Republicii Moldova. La 21 decembrie 1991, Republica Moldova semnează actul de constituire a Comunităţii Statelor Independente, iar în anul 1992 Republica Moldova devine stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Declarația de Independență a fost semnată de 278 deputaţi din 380 de parlamentari aleşi nominal, conform circumscripțiilor. În urma declarării independenței, Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent.