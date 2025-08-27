R. Moldova, la 34 de ani de Independență: sute de mesaje de felicitare de pe toate continentele

Cu ocazia aniversării a 34 de ani de la proclamarea Independenței, R. Moldova a primit mesaje de felicitare din partea mai multor parteneri externi și organizații internaționale. Liderii europeni, printre care Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, António Costa, președintele Consiliului European, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European și Marta Kos, comisară pentru Vecinătate și Extindere, au transmis urări de sprijin, reafirmând angajamentul pentru suveranitatea și parcursul european al țării.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a remarcat că Uniunea Europeană și toate statele sale membre – România, Polonia, Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, Belgia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Portugalia, Irlanda, Grecia, Cipru, Slovenia, Croația, Letonia, Lituania, Estonia, Luxemburg și Malta – au transmis urări și mesaje de sprijin pentru parcursul european al țării.

Statele Unite și Canada au reafirmat parteneriatul strâns și sprijinul pentru o Moldovă sigură și prosperă.

Mesaje de felicitare au venit și din Turcia, Serbia, China, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Australia și Noua Zeelandă, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turkmenistan și Oman.

În India, turnul Qutub Minar din New Delhi a fost iluminat în culorile drapelului R. Moldova, un gest simbolic al prieteniei dintre cele două state.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk vor celebra independența R. Moldova la Chișinău.