Protestele organizate de „Mișcarea pentru Popor”, oprite în perioada sărbătorilor pascale. Marina Tauber: „Reluăm acțiunile pe 7 mai”

Deputata și vicepreședinta Partidului „Șor”, Marina Tauber, cercetată în două cauze penale, a anunțat, pe 5 aprilie, că „Mișcarea pentru Popor”, din care face parte și Partidul „Șor”, oprește protestele pe perioada sărbătorilor pascale și le va relua din 7 mai pentru a cere „demisia guvernării și alegeri anticipate”.

„Având în vedere că suntem în preajma sărbătorilor foarte importante religioase (…), am luat decizia să reluăm acțiunile noastre de protest după aceste sărbători sfinte. (…) Anunțăm că în data de 7 mai, la orele 13:00, în fața Parlamentului o să fie organizată o acțiune de rezistență națională, unde noi, împreună cu zeci de mii de cetățeni, vom solicita demisia și alegeri anticipate, în cazul în care până atunci, Maia Sandu, Dorin Recean și Igor Grosu nu vor pleca benevol”, a declarat Marina Tauber, vizată în două cauze penale pornite pe faptul „acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat” și „falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii”.

Ultimul protest organizat de membrii și simpatizanții Partidului „Șor” a avut loc pe 16 martie, în fața Parlamentului. Susținătorii formațiunii au cerut de la parlamentari „aprobarea inițiativelor legislative” privind „achitarea integrală a facturilor cetățenilor pentru lunile de iarnă”. Pe 12 martie, în centrul Chișinăului, de asemenea, a fost organizat un miting anti-guvernamental. Deși organizatorii manifestației susțineau că la protest au participat 70 de mii de oameni, polițiștii au anunțat că au fost peste 2 100 de persoane.

Atunci, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că oamenii legii au destructurat operațiunea planificată în timpul protestului anunțat pe 12 martie de „Mișcarea Pentru Popor”, unde se intenționa „organizarea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă”.

Studenți ademeniți cu bani u(ȘOR)i pentru a participa la protestul inițiativei „Mișcarea pentru Popor”

„Pațanii, cine vrea de lucru. Dați-mi un mesaj. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”. Acesta este mesajul cu care mai mulți studenți din Chișinău sunt ademeniți să participe la manifestațiile inițiativei „Mișcarea pentru Popor”, coordonată, de facto, de Partidul Șor.

Un reporter al ZdG s-a infiltrat în mai multe grupuri pe o rețea de mesagerie, în care se negociază participarea studenților la acțiunile de protest și remunerarea acestora. Timp de aproape o lună am urmărit discuțiile din aceste grupuri, iar într-un final, am participat la acțiunea organizată duminică, 12 martie, la Chișinău. Am fost fotografiați, dar, deși ni s-a promis că vom fi plătiți, iar peste o săptămână vom participa la un alt protest, aceste fapte nu s-au mai produs. „Am vorbit cu dânsul (organizatorul, n.r.), el trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii, de asta venim azi și ne fotografiem”, argumenta procesul de fotografiere unul dintre organizatori.

„Protestatari în chirie”. În septembrie 2022, patru reporteri ZdG s-au infiltrat printre protestatarii plătiți de Partidul Șor

Nu este pentru prima dată când reporterii ZdG se infiltrează printre protestatarii aduși organizat la Chișinău de către adepții lui Ilan Șor. Patru reporteri s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor în ajunul mitingului din 18 septembrie 2022 de la Chișinău. Am pornit atunci împreună cu oamenii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile am documentat, din interior, modul în care sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”.

Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa-zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei. Banii i-am primit în diferite locații din Orhei, iar tot procesul a fost filmat și documentat de ZdG. Ulterior, banii au fost predați organelor de drept.