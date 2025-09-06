DOC Distincții de stat pentru militari și angajați civili ai Armatei Naționale, oferite de Maia Sandu

Președinta Maia Sandu a semnat un decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale, „în semn de apreciere pentru profesionalism, merite deosebite în menținerea înaltei pregătiri de luptă a unităților militare și contribuția la consolidarea sistemului național de apărare”.

Decretul a fost semnat pe 3 septembrie, când s-au împlinit 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.

În cadrul decretului, au fost conferite următoarele distincții:

Ordinul „Credință Patriei” clasa III : lon Bădărău (maior), Dumitru Sîli (colonel), Ruslan Varivanov (locotenent-colonel)

: lon Bădărău (maior), Dumitru Sîli (colonel), Ruslan Varivanov (locotenent-colonel) Crucea „Meritul Militar” : Gleb Coca (colonel), Ala Diaconu (colonel), Andrei Marfin (colonel-medic)

: Gleb Coca (colonel), Ala Diaconu (colonel), Andrei Marfin (colonel-medic) Medalia „Nicolae Testemițanu”: Alexandru Dima (medic), Svetlana Pîsla (medic), Alina Spătaru (medic).

Colonelul Dumitru Sîli este șeful Contingentul militar al Forțelor de Menținere a Păcii din partea Republicii Moldova în stânga Nistrului. Dumitru Sîli s-a aflat, în 2004-2005, în misiunea UNMIL (Liberia). „A fost o experienţă extrem de interesantă. Suntem primii militari din Moldova care s-au aflat în Liberia”, spunea, pe atunci, locotenent-colonelul Sîli, adăugând că „Africa nu se schimbă, problemele rămân aceleaşi”.

Ruslan Varivanov a fost comandantul contingentului de cei 40 de militari moldoveni detașați, în 2018, în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR-8 din Kosovo.

Maiorul Ion Bădărău este comandantul contingentului KFOR-23, coordonând cei 41 de militari detașați în misiunea de menținere a păcii din Kosovo în iulie 2025.