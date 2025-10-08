DOC Averea lui Vasile Costiuc nu va fi verificată de ANI. Sumele achitate de politician pentru școala privată a copilului său „nu depășesc plafonul”

Averea lui Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”, nu va fi supusă verificărilor inspectorilor de integritate. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a respins o sesizare, depusă în septembrie, privind posibila nedeclarare a taxelor de școlarizare ale copilului său la un liceu privat din capitală.

Conform sesizării, Vasile Costiuc ar fi omis să includă în declarația de avere și interese personale că copilul său minor învață la un liceu privat, cu o taxă anuală estimată la circa 6 000 de euro. În declarațiile sale nu figurează cheltuielile pentru anii de învățământ 2024–2025 și 2025–2026.

În baza sesizării, ANI a inițiat o verificare prealabilă și a solicitat instituției de învățământ date cu privire la taxele de școlarizare achitate de familia Costiuc.

„Instituția de învățământ a transmis copiile contractelor de studii pentru anii academici 2023–2024 și 2024–2025. În urma analizei acestora, s-a constatat că valoarea taxei anuale de studii este semnificativ mai mică decât suma indicată de autorul sesizării (6 000 de euro, n.r.) și nu depășește plafonul de 10 salarii medii lunare pe economie, prevăzut de legislație pentru a fi declarată în calitate de serviciu procurat”, au menționat inspectorii de integritate.

În aceste condiții, inspectorul de integritate Alexandru Ceban a emis, pe 6 octombrie, un proces-verbal de refuz al inițierii controlului, invocând lipsa aparenței de încălcare a legislației.

refuz inițiere control Costiuc by Ziarul de Gardă