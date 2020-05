Bolea, despre declarația lui Chicu adresată lui Mureșan: „Consider că a fost un răspuns adecvat unui pațanaș care merită ca cineva să-i arate locul”

Socialistul Vasile Bolea consideră ca fiind adecvată declarația premierului Ion Chicu adresată eurodeputatului român, Siegfried Mureșan, care a criticat Guvernul de la Chișinău pentru că întârzie implementarea reformelor.

,,Ultimele zile, toți cărora nu le este lene, dincolo de Prut, tot condamnă și condamnă reacția Prim ministrului Ion Chicu. În fb au apărut mai multe sentințe de condamnare pe care putem să le citim. Dar, consider că a fost un răspuns adecvat unui pațanaș care merită ca cineva să-i arate locul. România este vecinul nostru.



Ne leagă trecutul, tradițiile, cultura. Eu am mulți prieteni în România și mă mândresc că îi știu. Dar niciodată prietenii mei nu au încercat să-mi dea lecții cum să fac și cum să mănînc mamaliga. Pentru aceasta am un respect deosebit față de prietenii mei din România.

Dar încercarea unui păun, sau mai bine zis a unui papagal, de a se face mare și tare, arată ridicol. Ce concret a făcut acest nesimțit, care pretinde de a se numi europarlamentar, în țara lui?

Așa că răspunsul pe care l-a dat Prim -ministrul Ion Chicu a fost o palmă usturătoare la obrazul gros a unui nesimțit.

În limba rusă este un proverb : “каков привет, таков и ответ”. Așa că îngîmfatul europarlamentar să-iși mai”, a scris Bolea pe pagina sa de Facebook.