Poliția va fi reorganizată: mai multe echipaje în teren, reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte

Poliția R. Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”, anunță miercuri, 17 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit unui comunicat, această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității.

Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru și Sud.

Astfel, Inspectoratul General al Poliției (IGP) va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale.

Conform MAI, această reformă nu se limitează la schimbări administrative, ci urmărește orientarea Poliției către comunitate, printr-o prezență mai vizibilă în teren, intervenții timpurii în situații de risc social și o utilizare mai responsabilă a resurselor publice. „Regionalizarea creează premise pentru reducerea cheltuielilor administrative, creșterea transparenței instituționale și direcționarea resurselor către acțiuni cu impact direct asupra siguranței oamenilor.”

Această transformarea este parte integrantă a Strategiei naționale de reformă a administrației publice și corespunde obiectivelor Programului de guvernare, care vizează modernizarea instituțiilor statului, descentralizarea operațională și optimizarea cheltuielilor. Implementarea este planificată etapizat, până în anul 2028.