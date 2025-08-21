Peste un milion de hectare au ars în incendiile din UE de la începutul lui 2025, un record

Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în 2006, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS), transmite G4Media.

Depăşind recordul anual stabilit în 2017, bilanţul ajunsese joi la prânz la exact 1.015.731 de hectare, o suprafaţă mai mare decât cea a Corsicii, conform totalului calculat de AFP pe baza estimărilor transmise de fiecare ţară către EFFIS, într-un context în care Spania şi Portugalia se confruntă în continuare cu incendii majore.

În 2017 au ars circa 988 524 de hectare de pădure, dintre care mai bine de jumătate în Portugalia, unde incendiile au lăsat în urma lor 119 morţi.

Până în prezent, patru state ale Uniunii Europene – Spania, Cipru, Germania şi Slovacia – şi-au depăşit deja recordul anual în cei 20 de ani de date disponibile. Portugalia, care deţine încă recordul absolut de 563 530 de hectare arse în 2017, nu a mai înregistrat până la 21 august o suprafaţă atât de mare mistuită de incendii

Numeroasele incendii din vestul ţării, soldate cu patru morţi, fac din Spania statul UE cel mai grav afectat, cu peste 400 000 de hectare mistuite – aproape 40% din totalul suprafeţelor care au ars în UE anul acesta.

Portugalia, unde trei persoane şi-au pierdut viaţa în incendii, urmează în acest clasament, cu aproape 274 000 de hectare arse, în faţa României, cu 126 000 de hectare. În Franţa, 35 600 de hectare de pădure au fost reduse la cenuşă, mai ales în departamentul Aude, devastat de un incendiu uriaş la începutul lui august.

Aceste estimări ale EFFIS, un indicator al observatorului european Copernicus, iau în considerare doar incendiile care au ars cel puţin 30 de hectare.